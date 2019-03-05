Главный редактор tut.by Марина Золотова признана виновной по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица) и наказана штрафом в 300 базовых величин (7 тыс. 650 рублей). Приговор суда Заводского района Минска огласил 4 марта судья Александр Петраш.
Суд также постановил взыскать с Золотовой дополнительно 6 тыс. рублей в пользу УП "БелТА" за юридические расходы.
Марина Золотова
© AFP/ Scanpix

До вступления приговора в силу в отношении Золотовой будет действовать подписка о невыезде.

Суд также постановил вернуть сотрудникам tut.by — свидетелям по делу технику и мобильные устройства, изъятые во время обысков.

Гособвинитель Юлия Харчейкина просила суд назначить Золотовой наказание в виде штрафа в размере 1.000 базовых величин (25 тыс. 500 рублей).

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Марина Золотова признана виновной в том, что не препятствовала несанкционированному доступу своих подчиненных к платному контенту государственного информагентства БелТА.

Уголовное дело в отношении Золотовой и других сотрудников негосударственных СМИ было возбуждено летом 2018 года. Поводом стало обращение гендиректора БелТА Ирины Акулович в правоохранительные органы из-за сбоев, которые якобы имели место при осуществлении доступов к платной подписке услуг.

С 7 по 9 августа в редакциях портала tut.by, информационной компании БелаПАН и некоторых других СМИ, а также дома у их сотрудников прошли обыски. Восемь человек были задержаны и провели несколько суток в изоляторе временного содержания. Изначально по "делу БелТА" проходили 15 редакторов и журналистов. Все они, в том числе главред tut.by, обвинялись в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК). Позже Золотовой переквалифицировали обвинение на более тяжкую статью.

В конце ноября 14 фигурантов дела были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной на основании ст. 86 УК. Помимо штрафов в 30 базовых величин (735 рублей) каждый из них возместил предъявленный ущерб, суммы которого варьировались от 3 тыс. до 17 тыс. рублей. Золотовой в просьбе прекратить уголовное преследование было отказано. Суд над ней начался 12 февраля и привлек большое внимание журналистов, правозащитников, дипломатов.

БелаПАН
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