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Госкорпорация «Росатом» обсуждает с властями Беларуси строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора. Об этом говорится в обращении главы госкорпорации Алексея Лихачева к сотрудникам «Росатома», опубликованном на сайте «Росатома».
Глава "Росатома" рассказал, что обсуждает с властями Беларуси строительство второй АЭС
© Itar-Tass / Scanpix

«Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме белорусский блок. Он стал первым блоком поколения „три плюс“, построенным на европейском континенте, за границами Российской Федерации. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению наших народов. Сейчас с руководством республики мы обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — сказал Лихачев в своей речи по случаю 75-летия атомной промышленности.

В минувшую субботу Александр Лукашенко открыл БелАЭС в Островце, дав разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт в соответствии с этапной программой. «Исторический момент: страна становится ядерной державой», — заявил он.

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