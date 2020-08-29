Глава ОБСЕ призвал Беларусь к диалогу, чтобы избежать "кошмара"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала "глубоко тревожащим" насилие в Беларуси после президентских выборов 9 август и призвала эту страну принять предложение ОБСЕ о содействии в установлении диалога, чтобы избежать "кошмара". Чем раньше начнется такой диалог, тем лучше для всех, заявил действующий председатель ОБСЕ – премьер-министр Албании Эди Рама на открытии специального заседания ОБСЕ по Беларуси в пятницу, 28 августа, в Вене.

По словам Рамы, правительство в Минске отреагировало на протесты после выборов "несоразмерным применением силы". "Более ста журналистов были задержаны, высланы или подвергнуты насилию. Это глубоко тревожит. Еще большую обеспокоенность и огорчение вызывает потеря жизней, серьезные травмы и широко распространенные сообщения об исчезновении людей. Картина отвратительная, мягко говоря. Это потенциальный кошмар для Беларуси и ее народа", - указал действующий глава ОБСЕ.

В письме белорусскому руководству, направленном в августе, Рама предложил Минску содействие в урегулировании кризиса в Беларуси.

США призвали прекратить насилие в Беларуси

Постпред США в ОБСЕ Стивен Биган, выступая на заседании ОБСЕ, призвал незамедлительно прекратить "насилие против белорусского народа" и освободить всех несправедливо задержанных. "Белорусам должно быть обеспечено самоопределение для избрания своих собственных лидеров путем свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением", - подчеркнул он.

Биган заверил, что США не намерены влиять на происходящее в Беларуси. "Для меня и, я надеюсь, для всех ясно, что это не состязание между Востоком и Западом и уж, конечно, не состязание между Россией и Соединенными Штатами. Это битва между правителем и его народом. Соединенные Штаты не стремятся контролировать или решать судьбу белорусов. Ее должны определять они сами. Но если мы в этой организации не встанем рядом с ними, то мы дискредитируем все, за что выступает ОБСЕ", - предупредил Стивен Биган.