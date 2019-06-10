Глава МВД Беларуси Шуневич отправлен в отставку

Министерство внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич возглавлял семь лет. Дольше этот пост занимал лишь Владимир Наумов, который был министром девять лет.

Сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем у Александра Лукашенко возникли вопросы к работе министерства в плане подготовки ко II Европейским играм.

"Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то „концлагеря“, не то какие-то „гетто“ в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?" — задался вопросом президент.

За последние месяцы Александр Лукашенко несколько раз поднимал вопрос о работе МВД. В феврале президент предупредил Шуневича, что в ближайшее время подвергнет серьезному анализу работу правоохранительных органов.

28 марта были произведены кадровые перестановки в системе МВД: у столичной и витебской милиции поменялись начальники. Тогда же Лукашенко, сказал, что не может оценить работу МВД "даже на 8 с натяжкой". И напомнил, что поручал Игорю Шуневичу проследить за наведением порядка в хозяйствах, прежде всего что касается машинных дворов, содержания техники.

"И если бы мое поручение министру было выполнено, то этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. Там ни одной единицы не было живой, превратили в кладбище", — обратил внимание президент.

Игорь Шуневич родился 27 марта 1967 года в Украине (Луганская область). В 1992 году окончил Академию милиции МВД Республики Беларусь. Служил на различных должностях в системе органов внутренних дел Беларуси. В 2007−2012 годах работал в КГБ Беларуси, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В январе 2012 года назначен первым заместителем министра внутренних дел Беларуси — начальником криминальной милиции. 11 мая 2012 года назначен министром внутренних дел.

Игорь Шуневич на посту главы МВД запомнился громкими высказываниями, от имени министерства также не раз звучали неоднозначные комментарии на различные темы, в том числе не касающиеся непосредственно работы ведомства.