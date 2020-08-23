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В милиции напоминают, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность. К жителям и гостям Минска с видеообращением обратился начальник столичной милиции Иван Кубраков.
Minskas
Minskas
© AFP / Scanpix

— В течение двух недель на территории города Минска проходят несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых повреждается городская инфраструктура, объекты коммунальной собственности, в том числе и путем поджогов, также и имущество граждан, — рассказал он.

Кубраков отметил, что в интернете распространяется информация с призывами принять сегодня участие в незаконных уличных акциях: «Их цель очевидна — расшатать ситуацию и внести разлад в обществе. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал».

— Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержанны! Остановите от необдуманных поступков и своих детей. Не поддавайтесь на провокации, воздействию информационных технологий и руководствуйтесь здравым смыслом, — призвал начальник ГУВД Мингорисполкома.

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