Экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь не является экономически целесообразным, заявил 3 сентября в Москве министр энергетики РФ Александр Новак.
Rosneft, Rusijos nafta
© A.Didžgalvio nuotr.

"В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь, потому что Беларусь обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Беларуси нет", — цитирует Новака ТАСС.

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По словам министра, в этом году Россия поставляла Беларуси некоторые виды нефтепродуктов, "хотя в настоящее время индикативный баланс этого не предусматривает". О каком объеме поставок идет речь, Новак не уточнил.

Он также сообщил, что Москва и Минск установят предельный уровень поставок нефтепродуктов из России в Беларусь на будущий год. "Мы составляем ежегодно балансы с белорусскими коллегами, сейчас такая работа ведется на 2019 год", — сказал министр.

Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков считает, что сокращение поставок российских нефтепродуктов негативно скажется на работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии Беларусь увеличила импорт нефтепродуктов в полтора раза. По данным белорусской статистики, в январе—июне из России было импортировано 2,1 млн тонн нефтепродуктов на 0,8 млрд долларов. Импорт российских нефтепродуктов увеличился в физическом выражении на 49,4%.

По информации БелаПАН, по инициативе российской стороны уже подготовлено решение о том, что с четвертого квартала 2018 года Россия ограничивает поставки нефтепродуктов в Беларусь и готова поставлять их исключительно для удовлетворения внутренних потребностей республики.

Кроме того, проект межгосударственного решения предусматривает, что по требованию российских властей белорусские предприятия и госорганы должны будут обосновывать эти внутренние потребности.

Как сообщало в августе агентство Reuters со ссылкой на документальные источники, Россия планирует ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь в связи с тем, что подозревает республику в реэкспорте российских нефтепродуктов.

В середине августа первый вице-премьер Василий Матюшевский сообщил журналистам, что белорусские власти ведут с Россией переговоры по нефтяным вопросам. "Переговоры идут на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему. Достаточно глубокие переговоры", — отмечал Матюшевский, комментируя информацию в СМИ об ограничении поставок российских нефтепродуктов. При этом он выражал надежду, что вице-премьеры Беларуси и России, которые участвуют в нефтяных переговорах, в ближайшее время "найдут решение всех непростых вопросов".

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