Глава Минэкономразвития РФ: Подходы России и Беларуси в вопросах интеграции сблизились на 90%

Орешкин возглавляет российскую часть рабочей группы России и Беларуси по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Как сообщают "Вести", заседание группы 15 июня в Москве длилось около четырех часов. С белорусской стороны группу возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой. На следующей неделе, 21 июня, обсуждение продолжится в Минске на уровне премьеров двух государств.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время визита в Россию в мае сказал, что позиции Москвы и Минска по взаимодействию в рамках Союзного государства сходятся на 70%.

"Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано", — сообщил Орешкин журналистам по итогам сегодняшней встречи.

По словам главы Минэкономразвития, нужна более детальная проработка программы углубления интеграции, но Россия и Беларусь постепенно движутся к 100-процентной отметке. По мнению Орешкина, разговор между премьерами на следующей неделе "сделает серьезный шаг вперед".

Обсуждение идет строго в рамках союзного договора, подписанного в 1999 году, добавил министр. На вопрос о единой валюте Орешкин ответил, что это не ключевой элемент обсуждений. Гораздо более острыми вопросами он назвал работу в энергетической сфере, в регулировании отраслей, таможенный блок.

Глава Минэкономразвития РФ добавил, что на следующей неделе полетит в Минск чуть раньше премьер-министра Дмитрия Медведева, чтобы перед встречей премьеров провести переговоры с белорусскими коллегами.

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран".

24 мая в подмосковных Горках состоялись переговоры премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Перед рабочими группами была поставлена задача четко обозначить различия в позициях Беларуси и России по интеграции.

Главы правительств договорились провести следующую встречу в Минске во время II Европейских игр (21—30 июня). В ходе этих переговоров будет обсуждаться обновленная программа действий по интеграции в Союзном государстве.