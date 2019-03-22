Глава МИД РБ: россияне предложили углубить интеграцию

Белорусская сторона получила от российских коллег предложения о том, как будет проходить дальнейшая интеграция в рамках Договора о Союзном государстве. Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил во время посещения мемориального комплекса "Хатынь".
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— В ходе встреч наших руководителей обсуждались различные вопросы, связанные с нашими взаимоотношениями, были переданы соответствующие материалы, над этими материалами белорусская сторона сейчас работает, — пояснил Макей.

Что именно предлагает российская сторона, глава МИД не стал говорить.

— Там предложения относительно дальнейшего углубления интеграции, — сказал Владимир Макей.

Вчера российский МИД впервые публично озвучил, что "российской стороной подготовлены конструктивные предложения, которые были переданы белорусским коллегам", касающиеся реализации положений Договора о создании Союзного государства, то есть "более тесной интеграции".

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