Глава МИД РБ: россияне предложили углубить интеграцию

— В ходе встреч наших руководителей обсуждались различные вопросы, связанные с нашими взаимоотношениями, были переданы соответствующие материалы, над этими материалами белорусская сторона сейчас работает, — пояснил Макей.

Что именно предлагает российская сторона, глава МИД не стал говорить.

— Там предложения относительно дальнейшего углубления интеграции, — сказал Владимир Макей.

Вчера российский МИД впервые публично озвучил, что "российской стороной подготовлены конструктивные предложения, которые были переданы белорусским коллегам", касающиеся реализации положений Договора о создании Союзного государства, то есть "более тесной интеграции".