Глава МИД РБ: Беларусь готова к подписанию ключевых документов с ЕС, но там должны немного пошевелиться

"Мы видим возможность скорого завершения работы над этими документами, но наши партнеры тоже должны немножко пошевелиться в этом плане и проявить готовность к их подписанию, - сказал Владимир Макей. - Эти документы, с нашей точки зрения, можно было бы подписать хоть завтра. Но, к сожалению, так получается, что из-за позиции одной страны Евросоюз становится заложником политики этой страны. Потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза".

В частности, стопорится подписание совместных приоритетов партнерства между Беларусью и Европейским союзом до 2020 года.

"Там содержатся неприемлемые для нас на данном этапе требования. Но мы даже и не получили официального ответа от Европейского союза на наши предложения", - отметил министр.

Касаясь соглашения об упрощении визовых процедур, Владимир Макей обратил внимание, что белорусская сторона уже готова подписать этот документ. Однако европейские партнеры выступают за его подписание в увязке с соглашением о реадмиссии. Этот документ обяжет Беларусь принимать обратно нелегальных мигрантов из различных стран, которые попали в Европейский союз через ее территорию. Поэтому в стране прорабатывают вопрос, как компенсировать финансовые затраты на депортацию этих граждан в их страны.

"Мы сейчас работаем над конкретным документом, который носил бы юридически обязывающий характер для всех участвующих сторон (Беларуси и Европейского союза) и который позволял бы привлечь внешнее финансирование на проблемы возврата нелегальных мигрантов из Беларуси в страны их проживания", - заявил министр.

Как подчеркивалось на совещании, эти документы должны быть заключены с ЕС в соответствии с национальными интересами Беларуси.

"Мы должны четко понимать, что они не нанесут никакого ущерба ни Республике Беларусь, ни нашему обществу и не нарушат стабильность, спокойствие и мир в нашем регионе", - добавил Владимир Макей.