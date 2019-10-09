Глава МИД РБ: Беларусь готова к подписанию дорожных карт по интеграции с Россией

"Мы должны работать сейчас над выполнением тех задач, которые поставлены главами государств. А задачи поставлены — работать над 31 дорожной картой, — сказал он. — Мы готовы к подписанию этих дорожных карт, как только они будут подготовлены. Но вопрос в том, что, работая над стратегическими какими-то задачами и достижением стратегических целей, надо решать и те проблемы, которые лежат на поверхности".

На вопрос БелаПАН, когда с планами по углубленной интеграции с Россией ознакомят белорусскую общественность, Макей ответил: "Так уже ж все сказано. Никаких опасностей нет".