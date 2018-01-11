По словам министра, уже в этом году могут быть приняты новые шаги по либерализации визового режима.
"Та линия на либерализацию визового режима, которая в свое время была одобрена главой государства в целях развития нашего туристического, делового потенциала, является правильной. Было принято решение и дальше двигаться аккуратно в этом направлении, создавать более облегченные условия для поездок иностранных граждан в Беларусь", — сообщил Владимир Макей.
Сейчас, напомним, иностранцы из 80 стран могут прилетать в Минск на пять дней без виз. А туристы, которые едут в некоторые районы Брестской и Гродненской областей, могут оставаться в Беларуси 10 дней без визы.
Также глава МИД рассчитывает, что в этом году Беларусь и Россия смогут договориться о взаимном признании визы.
"В ближайшее время те предложения, которые мы получили от наших российских партнеров, будут проанализированы, доработаны, и мы предоставим коллегам, на наш взгляд, хороший, солидный документ, который послужит основой для дальнейшей работы по упрощению визового режима в целом", — заявил Владимир Макей.
А вот по соглашению с ЕС о либерализации визового режима сроки пока не озвучиваются.
"Эти соглашения практически находятся в завершающей стадии, но остается еще несколько положений, которые нам необходимо дополнительно обсудить с нашими европейскими партнерами".
Лишь после подписания соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии белорусы смогут рассчитывать на удешевление шенгенской визы — 35 евро вместо 60.
Тем временем, сообщил Макей, страна ведет переговоры с Китаем об упрощении визового режима и «с рядом стран» — о введении безвизового режима.
Глава МИД рассказал, каких визовых изменений стоит ждать белорусам
После совещания у президента министр иностранных дел...
Лукашенко: граница с РФ приобрела негласный статус "самой странной в Европе"
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил...
Зарплата в Беларуси не растет. Почему это хорошо (4)
Поднятой главой государства до тысячи рублей...
В Беларуси инфляция упала до рекордного уровня (1)
Цены на товары и платные услуги в 2017 году выросли на 4,6%...
Минск в этом году может принять заседание Священного Синода РПЦ
Минск впервые может принять заседание Священного...
TOP новостей
Эстонцы работают меньше, но зарабатывают больше жителей Литвы (16)
Мы считаем себя очень трудолюбивыми людьми. Однако...
За год численность населения Литвы сократилась почти на 38 000 человек (158)
За год численность населения Литвы сократилась на 37,8...
Президент Литвы: надо найти способ вернуть эмигрантов (67)
11 января в президентском дворце наградили участников...
Торговцы: состав продуктов зависит от того, на какой фабрике их произвели (4)
Состав одних и тех же товаров, которые продают в Литве и...
Угроза шпионажа или охота на ведьм: расширяют круг лиц, которых проверяет госбезопасность (41)
Глав профсоюзов части стратегических компаний должны...