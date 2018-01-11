Глава МИД рассказал, каких визовых изменений стоит ждать белорусам

По словам министра, уже в этом году могут быть приняты новые шаги по либерализации визового режима.

"Та линия на либерализацию визового режима, которая в свое время была одобрена главой государства в целях развития нашего туристического, делового потенциала, является правильной. Было принято решение и дальше двигаться аккуратно в этом направлении, создавать более облегченные условия для поездок иностранных граждан в Беларусь", — сообщил Владимир Макей.

Сейчас, напомним, иностранцы из 80 стран могут прилетать в Минск на пять дней без виз. А туристы, которые едут в некоторые районы Брестской и Гродненской областей, могут оставаться в Беларуси 10 дней без визы.

Также глава МИД рассчитывает, что в этом году Беларусь и Россия смогут договориться о взаимном признании визы.

"В ближайшее время те предложения, которые мы получили от наших российских партнеров, будут проанализированы, доработаны, и мы предоставим коллегам, на наш взгляд, хороший, солидный документ, который послужит основой для дальнейшей работы по упрощению визового режима в целом", — заявил Владимир Макей.

А вот по соглашению с ЕС о либерализации визового режима сроки пока не озвучиваются.

"Эти соглашения практически находятся в завершающей стадии, но остается еще несколько положений, которые нам необходимо дополнительно обсудить с нашими европейскими партнерами".

Лишь после подписания соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии белорусы смогут рассчитывать на удешевление шенгенской визы — 35 евро вместо 60.

Тем временем, сообщил Макей, страна ведет переговоры с Китаем об упрощении визового режима и «с рядом стран» — о введении безвизового режима.