Глава МИД Беларуси призвал устранить формальности при пересечении границы с ЕС

Глава МИД Беларуси считает, что в рамках Восточного партнерства необходимо реализовывать крупные инфраструктурные проекты, в том числе устранить искусственные формальности при пересечении границы с ЕС, которые приводят к тому, что граждане вынуждены ожидать в очереди до 10 часов, а грузовые автомобили — до нескольких дней.
© Фото пресс-службы МИД Беларуси

Об этом Владимир Макей заявил на встрече с министрами иностранных дел стран ЕС и Восточного партнерства в Брюсселе, сообщает пресс-служба МИД.

На встрече глав МИД Владимир Макей предложил определить "амбициозные, но реалистичные" приоритеты Восточного партнерства на период после 2020 года.

"Почему бы, например, к 2030 году не увеличить экспорт стран ВП (Восточного партнерства) в ЕС и объем инвестиций ЕС в страны ВП втрое, количество создаваемых ЕС рабочих мест в странах ВП — вдвое, реализовать в каждом городе как минимум один проект по энергоэффективности?" — заявил министр.

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Глава белорусской делегации также предложил создать в Европейском инвестиционном банке специальное "окно" для проектов Восточного партнерства или специализированный банк ВП.

В своем выступлении Макей призвал к активизации сотрудничества в цифровой сфере, разработке регионального соглашения о защите личных данных. По примеру школы ВП в Тбилиси предложил учредить ИТ-школу ВП в Минске.

Министр также еще раз напомнил о готовности белорусской стороны провести в Минске мероприятие высокого уровня по случаю 10-летия ВП.

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