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С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь, говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства Республики Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Vladimiras Makėjus (centre)
Vladimiras Makėjus (centre)
© AP / Scanpix

Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.

Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области.

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Ведем работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей. Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны американским и белорусским компаниям.

Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии.

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