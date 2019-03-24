Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Кремле сообщило, что некоторые представители правящей элиты России оказывают давление на Владимира Путина, чтобы он оставался президентом как можно дольше. Один из рассматриваемых вариантов предполагает "принуждение Беларуси к объединению с Россией для создания нового государства", чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения и стать президентом уже новой страны.
— На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас — святое, и в нашем понимании не может идти речь ни о каком объединении, инкорпорации. И я думаю, у наших российских друзей понимание такое же, — заявил Макей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал информацию агентства, назвав публикацию Bloomberg "вольными упражнениями, не имеющими никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле".
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