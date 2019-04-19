Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что Москва передала разработанные Россией предложения по дальнейшей интеграции. В МИД Беларуси эту информацию подтвердили и рассказали, что уже ответили на эти предложения.

— Медведев сказал, что направлены предложения по дальнейшей интеграции. Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения. Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур. Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции, — заявил Владимир Макей.

Содержание ответных предложений глава МИД не раскрыл, подчеркнув лишь, что они "охватывают все сферы нашего сотрудничества".