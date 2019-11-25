— Оценки выборов должны быть непредвзяты, и нельзя приезжать на выборы с заранее установившимися взглядами и предположениями. Руководители наблюдательных миссий в последнее время негативно отзывались о нашей стране. Мое личное мнение: нельзя на такие посты назначать людей, которые имеют негативные оценки по отношению к стране, — сказал Макей.
По мнению главы МИД, важно, чтобы миссии учитывали не только отрицательные, но позитивные моменты [во время выборов], которые "имели место быть".
Макей также считает, что итоги выборов не повлияют на отношения страны с западными партнерами.
Как Запад оценил прошедшие выборы?
Наблюдатели от ОБСЕ, которые работали на выборах в Беларуси, считают, что парламентские выборы продемонстрировали "полное отсутствие соблюдения демократических обязательств". Евросоюз назвал прошедшие выборы упущенной возможностью. В Европарламенте заявили, что эти выборы "вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков".
Госдеп США выразил сожаление, что в белорусском парламенте не будет альтернативных, то есть оппозиционных голосов.
Белорусская сторона — МИД и ЦИК — традиционно отвергли все обвинения международных наблюдателей, заявив, что это "не более и не менее как политическое заявление" и "мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам".
Глава МИД Беларуси: европейские партнеры будут учитывать итоги выборов для выстраивания отношений с Беларусью
Беларусь была абсолютно открыта во время проведения...
В Беларуси журналиста арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков (1)
Белорусский журналист Владимир Чуденцов арестован на...
ОБСЕ: Парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным стандартам (4)
"Основные свободы не соблюдались, а объективность...
"Это полный распад избирательной системы": правозащитники о парламентских выборах в Беларуси (27)
Логика организации выборов не дает повода утверждать,...
TOP новостей
Инициатива "мести Ландсбергисам": части родителей придется платить больше (11)
Министерство науки, образования и спорта Литвы...
LIVE / В студии DELFI TV: Что происходит с польским и русским языками в Литве? (15)
Каким статусом обладают русский и польский языки в...
"Калиновский - это cool". Как белорусы воспринимают лидера восстания против Российской Империи (189)
В пантеоне белорусских исторических фигур о месте...
За терминал СПГ Литва будет платить на 20 лет дольше: такое решение нужно было для компании Achema (61)
Государственная компания Klaipėdos nafta (KN) планирует взять...
Большинство жителей Литвы не одобряет повышение оборонного бюджета до 2,5% ВВП (26)
Большинство жителей Литвы не одобряет партийное...