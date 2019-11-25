Глава МИД Беларуси: европейские партнеры будут учитывать итоги выборов для выстраивания отношений с Беларусью

Беларусь была абсолютно открыта во время проведения парламентских выборов, но европейские партнеры будут учитывать итоги выборов для выстраивания отношений с нашей страной. Так глава МИД Владимир Макей прокомментировал итоги парламентских выборов.
© DELFI / Kiril Čachovskij

— Оценки выборов должны быть непредвзяты, и нельзя приезжать на выборы с заранее установившимися взглядами и предположениями. Руководители наблюдательных миссий в последнее время негативно отзывались о нашей стране. Мое личное мнение: нельзя на такие посты назначать людей, которые имеют негативные оценки по отношению к стране, — сказал Макей.

По мнению главы МИД, важно, чтобы миссии учитывали не только отрицательные, но позитивные моменты [во время выборов], которые "имели место быть".

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Макей также считает, что итоги выборов не повлияют на отношения страны с западными партнерами.

Как Запад оценил прошедшие выборы?

Наблюдатели от ОБСЕ, которые работали на выборах в Беларуси, считают, что парламентские выборы продемонстрировали "полное отсутствие соблюдения демократических обязательств". Евросоюз назвал прошедшие выборы упущенной возможностью. В Европарламенте заявили, что эти выборы "вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков".

Госдеп США выразил сожаление, что в белорусском парламенте не будет альтернативных, то есть оппозиционных голосов.

Белорусская сторона — МИД и ЦИК — традиционно отвергли все обвинения международных наблюдателей, заявив, что это "не более и не менее как политическое заявление" и "мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам".

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