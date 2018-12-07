"С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к чрезвычайно опасной черте — полномасштабному конфликту. Это „красная линия“. За ним — „точка невозврата“. Мы знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым войнам", — приводит слова Макея пресс-служба МИД.

Беларусь, по словам Макея, продолжит прилагать максимум усилий по содействию разрешению этого кризиса, включая обеспечение площадки для работы Трехсторонней контактной группы в Минске.

"ОБСЕ должна удвоить свои усилия по противодействию общим угрозам и вызовам. Я подчеркиваю: общим угрозам", — сказал также в своем выступлении Макей.