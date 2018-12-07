В прошлом инциденты, подобные произошедшему в Керченском проливе, приводили к мировым войнам, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к чрезвычайно опасной черте — полномасштабному конфликту. Это „красная линия“. За ним — „точка невозврата“. Мы знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым войнам", — приводит слова Макея пресс-служба МИД.

Беларусь, по словам Макея, продолжит прилагать максимум усилий по содействию разрешению этого кризиса, включая обеспечение площадки для работы Трехсторонней контактной группы в Минске.

"ОБСЕ должна удвоить свои усилия по противодействию общим угрозам и вызовам. Я подчеркиваю: общим угрозам", — сказал также в своем выступлении Макей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Литва расширит "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (32)

Литва намерена расширять "черный список" граждан...

ФРГ и Франция хотят выступить посредниками между Россией и Украиной (9)

Германия и Франция хотят выступить в качестве...

CNN: США готовятся отправить военный корабль в Черное море (40)

США начали необходимые приготовления к отправке...

Верховная Рада Украины поддержала прекращение "дружбы" с Россией (19)

Верховная Рада приняла закон о прекращении действия...

Генштаб Украины: Угроза войны с Россией на уровне 2014 года (58)

Сложно предсказать, когда агрессору вздумается начать...

Литва расширила "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (65)

Литва в пятницу расширила "черный список" граждан...

Беларусь

Лукашенко публично осадил Путина: Вроде бы воевали вместе, а для Беларуси условия хуже, чем для Германии (10)

Александр Лукашенко и Владимир Путин публично...

Власти Беларуси почувствовали неизбежность реформ

Государство начинает осознавать важность частного...

Организацию Договора о коллективной безопасности возглавит белорус

Новым генсеком ОДКБ будет представитель Беларуси . Об...

Глава МИД Беларуси допустил третью мировую войну из-за конфликта в Керченском проливе (4)

В прошлом инциденты, подобные произошедшему в...

Белорусские таможенники не пропустили в Россию около 20 тонн санкционной рыбной продукции (3)

Белорусские таможенники не пропустили в Россию около 20...

TOP новостей

Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)

9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...

Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)

Говорить о возможности перестройки российского...

Участники Форума свободной России в Вильнюсе: "ЕC – это спонсор путинизма, большая война неизбежна" (173)

Европейский Союз является спонсором путинизма. Об...

Улучшаются условия для работающих в Литве украинцев: платить будут не меньше, чем литовцам (64)

Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том...

Литва расширила "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (65)

Литва в пятницу расширила "черный список" граждан...