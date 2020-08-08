Генеральная прокуратура Беларуси усиливает давление на интернет-платформу "Голос", созданную для альтернативного подсчета голосов на выборах президента страны. Генпрокуратура предложила министерству связи и информатизации "при наличии технической возможности" рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта в Беларуси, заявила глава одного из отделов ведомства Марина Попова в эфире телеканала "Беларусь 1" вечером 7 августа.
"Голос" призывает жителей Беларуси присылать фото избирательного бюллетеня в чат-бот. Ранее Генпрокуратура заявила в своем Telegram-канале, что эта инициатива противоречит правилу, согласно которому исключительное право организации опросов общественного мнения и социсследований принадлежит Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. За проведение таких "неправомерных" опросов гражданам или наблюдателям грозит штраф в размере до двадцати базовых величин (540 белорусских рублей), а юридическим лицам - до ста базовых величин (2700 белорусских рублей), заявили в генпрокуратуре.
"Голос" отвергает обвинения
Между тем "Голос" утверждает, что подвергся "информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ". Цель платформы - реализация и защита конституционных прав граждан Беларуси по проведению честных выборов, отмечается в заявлении, размещенном на сайте "Голоса".
"Платформа не контролирует волеизъявление граждан, не является "теневым избиркомом", не девальвирует официальные результаты выборов, не нарушает закон, не финансируется из-за рубежа, не разглашает персональные данные зарегистрированных пользователей, не агитирует ни за одного из кандидатов, не наносит вред избирателям, не занимается проведением соцопросов и главное - не призывает в массовым беспорядкам", - говорится далее. Эти обвинения прозвучали в адрес "Голоса" от главы Центризбиркома 7 августа, поясняется в заявлении. При этом, по данным платформы, в системе зарегистрировались более 1 млн человек.
Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Досрочное голосование завершится вечером 8 августа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава об ухудшении ситуации и упреках: а что там делали советники президента? (31)
Глава Министра здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Президент Литвы Гитанас Науседа прекратил самоизоляцию (2)
Президент Литвы Гитанас Науседа и его семья...
В Литве диагностировали 37 новых случаев коронавируса (24)
Национальный центр общественного здравоохранения...
После инцидента с упавшим балконом Вильнюсский муниципалитет проведет проверку (23)
Упавший в пятницу в Вильнюсе балкон показал, что...
Инцидент в Вильнюсском аэропорту: приехавших на частный праздник американцев не впустили в Литву (151)
Джоуи Вайсман и Нелли Парк из США прилетели в Вильнюс...