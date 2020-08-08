Генеральная прокуратура Беларуси усиливает давление на интернет-платформу "Голос", созданную для альтернативного подсчета голосов на выборах президента страны. Генпрокуратура предложила министерству связи и информатизации "при наличии технической возможности" рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта в Беларуси, заявила глава одного из отделов ведомства Марина Попова в эфире телеканала "Беларусь 1" вечером 7 августа.

"Голос" призывает жителей Беларуси присылать фото избирательного бюллетеня в чат-бот. Ранее Генпрокуратура заявила в своем Telegram-канале, что эта инициатива противоречит правилу, согласно которому исключительное право организации опросов общественного мнения и социсследований принадлежит Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. За проведение таких "неправомерных" опросов гражданам или наблюдателям грозит штраф в размере до двадцати базовых величин (540 белорусских рублей), а юридическим лицам - до ста базовых величин (2700 белорусских рублей), заявили в генпрокуратуре.

"Голос" отвергает обвинения

Между тем "Голос" утверждает, что подвергся "информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ". Цель платформы - реализация и защита конституционных прав граждан Беларуси по проведению честных выборов, отмечается в заявлении, размещенном на сайте "Голоса".

"Платформа не контролирует волеизъявление граждан, не является "теневым избиркомом", не девальвирует официальные результаты выборов, не нарушает закон, не финансируется из-за рубежа, не разглашает персональные данные зарегистрированных пользователей, не агитирует ни за одного из кандидатов, не наносит вред избирателям, не занимается проведением соцопросов и главное - не призывает в массовым беспорядкам", - говорится далее. Эти обвинения прозвучали в адрес "Голоса" от главы Центризбиркома 7 августа, поясняется в заявлении. При этом, по данным платформы, в системе зарегистрировались более 1 млн человек.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Досрочное голосование завершится вечером 8 августа.