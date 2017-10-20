Где Беларусь найдет три миллиарда долларов?

К слову, десять лет назад в Беларуси уже ставилась задача довести резервы до 10 млрд долларов, но она так и не была выполнена. Теперь шансов достичь этой круглой цифры больше?

Будущая цель из прошлого

На уровень резервов в Беларуси долгое время большого внимания не обращали. Деньги, которые зарабатывала страна, государство активно тратило на текущее потребление и разного рода инвестиции. Неудивительно, что в 2005 году золотовалютные резервы составляли всего лишь около 1 млрд долларов — на тот момент треть от необходимого, согласно международным критериям, уровня.

Активную позицию по наращиванию золотовалютных резервов власти заняли в 2007 году. Тогда цены на российские энергоносители для Беларуси существенно выросли, платежный баланс стал ухудшаться, и потребность в подушке безопасности стала очевидной для многих.

Благодаря продаже 12,5% акций «Белтрансгаза» и привлечению российского кредита золотовалютные резервы в 2007-м удалось увеличить до 4,2 млрд долларов на начало 2008 года.

На 2008-2010 годы Национальный банк ставил задачу довести резервы до 10 млрд долларов. Предполагалось, что это произойдет за счет бурного притока в страну прямых иностранных инвестиций. Только в 2008-м за счет прямых иностранных инвестиций резервы планировалось увеличить на 2,2 млрд долларов. В Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2009-й год ставилась задача довести резервы до 7,75 млрд долларов, а к концу 2010-го — до 10 млрд долларов.

Однако решить эту задачу тогда не удалось. Прямые иностранные инвестиции, связанных с ожидаемыми правительством приватизационными сделками, не поступили. Единственным исключением стала продажа «Белтрансгаза», которая позволила довести резервы в 2011 году до 7,4 млрд долларов. Правда, политика фиксированного обменного курса привела к тому, что резервы Беларуси к 2015-му сократились до 5 млрд, а затем на фоне выплат по госдолгу уменьшились в начале 2016-го и до 4 млрд долларов.

Курс на увеличение золотовалютных резервов Нацбанк в очередной раз провозгласил в мае прошлого года, а на этой неделе подтвердил, что увеличить золотовалютный запас страны до 10 млрд долларов реально.

К слову, на 1 октября резервы составили 7,27 млрд долларов.

«По нашим оценкам, вполне реально пополнять резервы за счет привлечения на внутреннем рынке иностранной валюты на 1-1,5 млрд долларов в год», — сообщил 18 октября глава Нацбанка Павел Каллаур.

Таким образом, при благоприятном сценарии резервы до 10 млрд долларов могут вырасти за 2-3 года, хотя о конкретных сроках решения поставленной задачи регулятор говорить пока не хочет.

Почему Нацбанк стремится довести резервы до круглой цифры и удастся ли денежным властям, которые во второй раз планируют покорить эту вершину, выполнить задуманное?

Шансы есть и риски тоже

Независимые эксперты обращают внимание, что согласно международным подходам уровень резервов должен покрывать трехмесячный объем импорта, а также размер краткосрочного долга.

«Золотовалютные резервы представляют собой подушку безопасности, и их уровень на отметке 10 млрд долларов будет соответствовать международным критериям достаточности и экономической безопасности. Поэтому цель властей по увеличению резервов является полностью оправданной», — отметил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Рейтинговые агентства, добавляет он, уже положительно отреагировали на рост золотовалютных резервов.

По данным Нацбанка, благодаря чистому предложению валюты со стороны населения запасы страны увеличились в январе-сентября 2017-го на 1,2 млрд долларов. Кроме этого, росту резервов способствовало размещение евробондов на 1,4 млрд долларов.

«Международные агентства, которые рейтингуют Беларусь, большое внимание уделяют уровню резервов, поскольку они отражают платежеспособность страны. После того как в этом году резервы заметно увеличились, Fitch Ratings улучшило прогноз по кредитному рейтингу нашей страны, а агентство S&P Global Ratings уже даже подняло суверенный рейтинг Беларуси», — констатирует Муха.

Улучшение рейтингов, добавляет он, снижают стоимость привлечения валюты в страну.

Дальнейший рост резервов, считают эксперты, возможен при условии сохранения благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке. В частности, росту ЗВР может способствовать сохранение чистой продажи валюты со стороны населения, которое готово сегодня расставаться с СКВ ради приобретения товаров и услуг.

С другой стороны, увеличению ЗВР может способствовать и рост экспорта. За январь-август экспорт товаров вырос на 21,1%, экспорт услуг — на 13,2%.

Однако наряду с возможностями для увеличения резервов белорусские экономисты обращают внимание и на риски.

«Основные источники притока иностранной валюты в страну подвержены разного рода рискам. Белорусский экспорт сильно концентрирован и в основном ориентирован на Россию. Падение валютной выручки в 2015-2016 годах показало, что может происходить в Беларуси, когда российскую экономику лихорадит», — отмечает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Кроме этого, эксперт обращает внимание, что динамика ЗВР зависит не только от валютных поступлений, но и от расходов.

«Долговая проблема — серьезный фактор, который влияет на величину наших резервов. В этом году резервы увеличились в том числе потому, что мы получили внешние заимствования и согласие России рефинансировать старые долги. Поэтому от того, насколько успешно будет решаться долговая проблема, напрямую зависит динамика ЗВР», — подчеркивает Катерина Борнукова.

Также экономист обращает внимание, что давление на резервы может оказывать потребительский импорт.

«Сегодня со стороны населения растет спрос на импорт, потребительское кредитование, которое его стимулирует, увеличивается, соответственно, такой тренд может привести к росту спроса на валюту со стороны импортеров», — предполагает Катерина Борнукова.

В общем, сопоставление официальных заявлений и точек зрения независимых экспертов свидетельствует о том, что существуют как шансы увеличить ЗВР, так и риски, которые могут обратным образом повлиять на динамику резервов.

Следует отметить отсутствие директивных планов по срокам увеличения ЗВР до 10 млрд долларов. Это говорит о том, что Нацбанк выучил уроки истории и говорить о достижениях предпочитает по факту.