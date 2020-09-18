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В социальных сетях распространяется фотография, на которой девушка, якобы похожая на Светлану Тихановскую, держит флаг Беларуси и предлагает сексуальные услуги якобы на улицах ночного Минска. Мы проверили фотографию и оказалось, что это грубый фотомонтаж, а саму фотографию сделали журналисты журнала Kорреспондент.net в 2008 году, в Киеве.
Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.

Так выглядит пост с фотографией в социальных сетях.

Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.

Мы проверили подлинность фотографии в сервисах: Google Images, Yandex Image Search и TinEye Reverse Image Search.

Результат для Google:

Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.


Результаты поиска сервиса TinEye:

Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.


Результат для Yandex Image Search (1):

Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.


Результат для Yandex Image Search (2):

Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.

На первых трех картинках - те же три девушки, в тех же позах, но девушки с белорусским флагом нет. Мы решили продолжить проверку и загрузили в поисковые сервисы фотографии, которые нашел сервис Yandex.

Вот, что мы нашли после повторной проверки в поисковом сервисе TinEye. Первоначально фотография появилась на сайте журнала Kорреспондент.net в 2008 году, в Киеве.

Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.

Yandex повторный поиск:

Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.


Google повторный поиск:

Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.


Проверка публикации в журнале Корреспондент.net

Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.


Итак, оригинальную фотографию сделали Наталья Кравчук и Юрий Кривенко, фотожурналисты журнала Kорреспондент.net в 2008 году для фоторепортажа о жрицах любви в Киеве.

Ниже приводим доказательства фотомонтажа:

Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело
© Ekrano nuotr.


Если бы фотография была оригинальная, то:

1) тень от девушки с флагом не будет падать горизонтально, она будет короткая и контрастная, поскольку слева на нее направлен яркий свет из салона машины.

2) Белый цвет флага будет ярче - так же отражает направленный свет.

3) Девушка с флагом стоит рядом с источником света, при этом она не так ярко освещена, как девушка рядом с ней, в плетеных босоножках.

4) Цвет флага должен отражать направленный свет

Источники:

Рабыни любви. Вечер на киевской Окружной; korrespondent.net

Google.com

Yandex.ru

Tineye.com

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