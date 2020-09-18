Фотофейк: Белорусские женщины: днем протестуют, а ночью - продают тело

Так выглядит пост с фотографией в социальных сетях.
Мы проверили подлинность фотографии в сервисах: Google Images, Yandex Image Search и TinEye Reverse Image Search.
Результат для Google:
Результаты поиска сервиса TinEye:
Результат для Yandex Image Search (1):
Результат для Yandex Image Search (2):
На первых трех картинках - те же три девушки, в тех же позах, но девушки с белорусским флагом нет. Мы решили продолжить проверку и загрузили в поисковые сервисы фотографии, которые нашел сервис Yandex.
Вот, что мы нашли после повторной проверки в поисковом сервисе TinEye. Первоначально фотография появилась на сайте журнала Kорреспондент.net в 2008 году, в Киеве.
Yandex повторный поиск:
Google повторный поиск:
Проверка публикации в журнале Корреспондент.net
Итак, оригинальную фотографию сделали Наталья Кравчук и Юрий Кривенко, фотожурналисты журнала Kорреспондент.net в 2008 году для фоторепортажа о жрицах любви в Киеве.
Ниже приводим доказательства фотомонтажа:
Если бы фотография была оригинальная, то:
1) тень от девушки с флагом не будет падать горизонтально, она будет короткая и контрастная, поскольку слева на нее направлен яркий свет из салона машины.
2) Белый цвет флага будет ярче - так же отражает направленный свет.
3) Девушка с флагом стоит рядом с источником света, при этом она не так ярко освещена, как девушка рядом с ней, в плетеных босоножках.
4) Цвет флага должен отражать направленный свет
Источники:
Рабыни любви. Вечер на киевской Окружной; korrespondent.net
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