ФОТО: модель памятника Гедиминасу в Лиде утвердили и скоро отольют в бронзе

Пока он из глины в натуральную величину, далее Скульптурный комбинат отольет памятник в бронзе. Постамент будет облицован гранитом в цвет Лидского замка. На нем будет надпись "Гедымін" и герб "Колюмны".

Памятник Гедимину в Лиде © Organizatorių iliustr.

Скульпторы — Сергей Аганов и Ольга Нечай.

Торжественное открытие памятника Гедиминасу, а также второй башни замка запланировано на День города — 7 сентября.