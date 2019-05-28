Пока он из глины в натуральную величину, далее Скульптурный комбинат отольет памятник в бронзе. Постамент будет облицован гранитом в цвет Лидского замка. На нем будет надпись "Гедымін" и герб "Колюмны".
Скульпторы — Сергей Аганов и Ольга Нечай.
Торжественное открытие памятника Гедиминасу, а также второй башни замка запланировано на День города — 7 сентября.
ФОТО: модель памятника Гедиминасу в Лиде утвердили и скоро отольют в бронзе
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