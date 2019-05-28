Белорусский республиканский монументальный совет утвердил окончательную модель памятника великому князю Гедиминасу, который установят в Лиде, сообщает symbal.by.
Памятник князю Гедиминасу в Лиде
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Пока он из глины в натуральную величину, далее Скульптурный комбинат отольет памятник в бронзе. Постамент будет облицован гранитом в цвет Лидского замка. На нем будет надпись "Гедымін" и герб "Колюмны".

Памятник Гедимину в Лиде
Памятник Гедимину в Лиде
© Organizatorių iliustr.
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Скульпторы — Сергей Аганов и Ольга Нечай.

Торжественное открытие памятника Гедиминасу, а также второй башни замка запланировано на День города — 7 сентября.

Беларусь

ФОТО: модель памятника Гедиминасу в Лиде утвердили и скоро отольют в бронзе

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