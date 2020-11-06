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Лукашенко в качестве президента Беларуси несет ответственность за жестокие репрессии госаппарата в отношении мирных протестующих, объяснил Брюссель.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

Евросоюз в пятницу, 6 ноября, ввел санкции в отношении действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства "несет ответственность за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата до и после президентских выборов 2020 года, в частности, за отстранение ключевых оппозиционных кандидатов, произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами, а также запугивание и насилие в отношении журналистов", подчеркнули в Брюсселе.

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В обновленный санкционный список попали сын Лукашенко Виктор, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава его администрации Игорь Сергеенко, главы КГБ и Следственного комитета Беларуси Иван Тертель и Иван Носкевич, заместитель министра информации Игорь Бузовский, бывший секретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, а также еще несколько человек. Всего в перечень добавлено 15 лиц.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 3 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти республики провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.

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Deutsche Welle
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