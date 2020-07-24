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Минску следует справедливо и непредвзято расследовать задержания активистов, считает Брюссель. ЕС призвал Беларусь уважать международные избирательные стандарты в свете выборов президента.
Neramumai Baltarusijoje
Neramumai Baltarusijoje
© Reuters / Scanpix

Властям Беларуси следует освободить всех произвольно задержанных политических активистов и обеспечить справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование всех случаев. С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в четверг, 23 июля. Несколькими часами ранее в Брюсселе прошла встреча высокопоставленных представителей ЕС и Беларуси, участники которой обсудили вопросы прав человек и демократии в свете предстоящих выборов президента в восточноевропейской стране.

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Брюссель вновь выразил обеспокоенность касательно "несоблюдения Беларусью фундаментальных свобод" и "представляющегося произвольным исключения кандидатов из избирательного процесса". Кроме того, Евросоюз сожалеет о несвоевременном приглашении Минском наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборы, сказано в заявлении EEAS. Брюссель настоятельно призвал белорусские власти "уважать международные избирательные стандарты в оставшейся части избирательного процесса".

Многочисленные задержания перед выборами в Беларуси

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. Кандидатами были зарегистрированы пять человек. Нынешний глава государства Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. Предшествующие голосованию недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков.

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