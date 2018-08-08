— Уважение основных прав и свобод, включая свободу высказывания и свободу СМИ, должно сохраняться. Мы присоединяемся к призывам осободить задержанных.
Могерини отмечает, что ЕС хочет «стабильного, демократичного и счастливого будущего для Беларуси на благо ее народа» и будет продолжать работать со всеми заинтересованными сторонами, исходя из этой цели. В связи с этим продолжение поддержки независимых СМИ будет оставаться важным для ЕС, говорится в заявлении Верховного представителя.
— ЕС будет внимательно следить за развитием этой ситуации, в том числе через представительство ЕС в Беларуси.
Как ранее сообщалось, 7 августа обыски и задержания прошли в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН. Утром 8 августа появились сообщения об обысках у журналиста Павлюка Быковского и его жены Ольги, журналистов Алексея Жукова (ранее работал в газете «Белорусы и рынок», возглавлял журнал «Белорусское сельское хозяйство»). Его вместе с женой забрали из дома в Боровлянах сотрудники СК. По информации «Радыё Свабода», утром в среду задержаны также три журналиста и главный редактор портала Realt.by Владислав Кулецкий, ранее работавший в газете «СБ. Беларусь сегодня».
В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.
Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже выступил Совет Европы, «Репортеры без границ».
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