Евросоюз готов помочь Беларуси на пути к неизбежным переменам

Заявление подписали евродепутаты Андрюс Кубилюс, Анна Фотига, Майкл Гахлер, Анджей Витольд Халицки, Сандра Кальните, Мириам Лексманн, Зигфрид Муресан, Радослав Сикорски, Виола фон Крамон-Таубадель.

«События в Беларуси за последние недели продемонстрировали, что граждане Беларуси хотят перемен, — отмечается в заявлении. — Это подтверждают и объективные опросы — люди хотят смены правительства, изменений в политике. После 26 лет правления Лукашенко в стране, пострадавшей от пандемии и экономических трудностей, люди хотят реальных перемен. Это четкий сигнал, посланный гражданским обществом Лукашенко и друзьям Беларуси в Европе».

Изменения в Беларуси действительно необходимы, считают евродепутаты. «Они не должны пугать ни белорусских граждан, ни белорусские власти, — говорится в заявлении. — Европейский союз готов помочь Беларуси на пути к этим неизбежным переменам. Но только Беларусь может взять на себя ответственность за то, чтобы эти изменения стали реальностью».

«Изменения могут означать смену правящего руководства или изменение политики, осуществляемой людьми у власти, — отмечают европарламентарии. — История мировой политики дает нам несколько примеров, когда лидеры, долго находившиеся у власти, мудро прислушивались к требованиям перемен, которые мирно выражали граждане, и сами инициировали радикальные сдвиги в своей политической повестке, чтобы удовлетворить эти требования. Беларусь сейчас находится в ситуации, когда возможны оба альтернативных сценария».

Евродепутаты отмечают высокую поддержку, которую белорусское общество демонстрирует в отношении альтернативных кандидатов на этих выборах. «Есть ясный видимый раздел между теми, кто хочет сохранить статус-кво, и теми, кто стремится к реальным переменам, — говорится в заявлении. — Следовательно, 9 августа белорусский народ может сделать действительно стратегический выбор: жить, как и прежде, или выбрать путь разумных перемен. Оба решения белорусского народа будут одинаково законными и уважаемыми при условии, что они будут приняты во время свободных и справедливых выборов».

Однако возможность проведения свободных и справедливых выборов «во многом зависит от личного решения Лукашенко», подчеркивают евродепутаты. «Хватит ли у него мудрости прислушаться к требованиям своих сограждан, или он решит подавить надежду на любые перемены недемократическими административными средствами или даже силой. Если Лукашенко выберет первый вариант и приложит усилия, чтобы продемонстрировать, что он слышит требование народа об изменениях, ему будет достаточно придерживаться нескольких основных принципов», — говорится в заявлении.

Среди таких принципов евродепутаты называют:

— прекращение преследования политиков, общественных и политических активистов, потенциальных кандидатов в президенты, включая Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, и освобождение тех, кто сейчас находится под стражей, включая Павла Северинца;

— разрешение регистрации кандидатов, которые собрали необходимое количество поддерживающих подписей без создания каких-либо административных препятствий;

— обеспечение равных условия агитации для всех кандидатов, в том числе в средствах массовой информации;

— гарантирование свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса;

— публичное обязательство действующего главы государства принять результаты выборов.

Евродепутаты также предлагают Лукашенко пообещать, что если он победит на выборах, то обеспечит проведение свободных и демократических парламентских выборов.

«Такая позиция Лукашенко позволила бы надеяться, что изменение политики в Беларуси возможно без смены действующих лиц власти, — говорится в заявлении. — Это также создаст условия для того, чтобы ЕС открыл двери для Беларуси, чтобы получить дополнительные выгоды от сотрудничества и поддержки Восточного партнерства, которые срочно необходимы для Беларуси в эти беспрецедентные времена, когда страна страдает от пандемии и ее экономических последствий».

Если Лукашенко проигнорирует голос своих сограждан и откажет им в праве на свободный выбор, депутаты Европарламента намерены сделать «все возможное для того, чтобы демократическое сообщество отреагировало как можно решительней лично на Лукашенко, его политическое окружение и репрессивные структуры».

В заявлении подчеркивается, что ЕС не потерпит применение репрессий, и «они будут иметь последствия, включая возможные целенаправленные санкции в отношении групп, отдельных лиц и организаций, а также будут оказывать влияние на решения ЕС относительно финансовой помощи Беларуси».

«Мы надеемся, что в этот раз в этом не будет необходимости. Власти должны прислушиваться к голосу общества, которое требует перемен. Те, кто не хочет слышать, останутся на обочине истории. Те, кто прислушиваются и выполняют требования, доказывают, что обладают мудростью государственного деятеля. В противном случае они должны заплатить за последствия своих действий. Беларусь — сильное и важное европейское государство. Сильные государства не боятся перемен. Перемены пугают только тех, кто слаб», — говорится в заявлении.