Европейские законодатели также осудили "гибридное вмешательство" России в белорусскую политику и выразили безоговорочную поддержку белорусскому народу в его борьбе за демократию.

"За" проголосовали 574 евродепутата, "против" - 37, а 82 воздержались.

Таким образом европейские законодатели поддержали позицию глав МИД стран ЕС, которые определили политику блока в отношении официального Минска и решили ввести санкции.

Европарламентарии рекомендуют внести в санкционные списки и самого Лукашенко, как это сделали уже Латвия, Литва и Эстония.

Резолюция призывает ЕС не признавать Лукашенко президентом Беларуси после истечения его текущего срока из-за грубых нарушений международных стандартов на выборах 9 августа.

Вместо них ЕС поддерживает призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

Резолюция также призывает страны ЕС и "другие демократические страны" требовать от Международной федерации хоккея на льду лишить Беларусь права на совместное с Латвией проведение чемпионата мира 2021 года до тех пор, пока в стране не исправится ситуация с правами человека.

Законодатели также осудили жесткое подавление протестов в Беларуси и потребовали немедленного отказа от насилия со стороны правоохранителей и освобождения всех задержанных за участие в мирных протестах.

Они также потребовали независимого расследования смертей протестующих.

Европарламент также "приветствует роль Координационного совета, открытого всем заинтересованным сторонам политической и социальной жизни, как временного представителя людей, требующих демократических перемен в Беларуси".

Отдельно в резолюции отмечен вклад "отважных женщин Беларуси во главе со Светланой Тихановской, Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой". Утверждается, что многие белорусы считают Тихановскую победительницей выборов и избранным президентом.

Европарламент рекомендует в составлении санкционных списков руководствоваться примером стран Балтии, которые уже ввели санкции против силовиков и чиновников во главе с Лукашенко, а также рассмотреть возможность внесения в списки россиян, "лично вовлеченных в поддержку режима Лукашенко".

Кроме того, евродепутаты призвали страны блока ввести гуманитарный коридор и упростить получение виз для политэмигрантов из Беларуси.

Резолюция также "осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации в Беларусь, в том числе отправку так называемых медиа-экспертов в белорусские государственные СМИ и советников в военные и правоохранительные структуры".

Текст документа будет отправлен властям Беларуси и России.