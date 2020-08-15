«Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь», — сказано в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Президенты уверены, что «все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы».

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — передает пресс-служба Кремля.

Главы государства позитивно оценили взаимодействие профильных ведомств по ситуации с задержанными в Беларуси 32 россиянами, которые накануне были переданы российской стороне.

«Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», — сообщили в Кремле.

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание в Минске, где заявил о необходимости разговора с российским коллегой. Он заявил, что «к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства».

— То есть то, что я говорил: фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились, — считает Лукашенко.