"Это полный распад избирательной системы": правозащитники о парламентских выборах в Беларуси

17 ноября в Беларуси прошли выборы в Национальное собрание - нижнюю палату белорусского парламента.

Кампания по наблюдению "Правозащитники за свободные выборы" инициирована представителями лишенного официальной регистрации в Беларуси правозащитного центра "Весна" и Белорусского Хельсинкского комитета. Сил охватить наблюдением все участки у правозащитников недостаточно. Их выводы – результат наблюдения на 34 участках во время досрочного голосования и на 504 участках в основной день выборов. В компании наблюдения, по словам Лабковича, участвовало более 150 молодых людей, некоторых из них вынудили отказаться из-за давления на учебе или работе. В основной день голосования пять наблюдателей лишили аккредитации, многие получили предупреждения и угрозы.

Факты нарушений правозащитники зафиксировали на всех этапах кампании.

Логика формирования избиркомов – залог нужного для власти результата

Уже на этапе формирования избирательных комиссий наблюдатели выявили дискриминационный подход в отношении оппозиции, их представителей в избиркомы практически не допустили. Основной контроль за выборами вели провластные организации – ОО "Белорусский cоюз женщин", Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ), РОО "Белая Русь", официальные профсоюзы, Белорусское общественное объединение ветеранов, констатирует Лабкович.

Анализ динамики формирования избиркомов показал, что из года в год там оказываются одни и те же люди, мигрирующие из комиссий одного уровня в другой. Таким образом, создана параллельная вертикаль власти, контролируемая основной – исполкомами.

Главный канал для рекрутирования в избиркомы, поясняет Лабкович, - провластные общественные объединения и проправительственные политические партии, которые пребывают в коматозном состоянии и в публичном поле появляются только во время избирательных компаний. Причем, сами они не выдвигают своих кандидатов, то есть фактически существуют "только для того, чтобы быть каналом для поставки своих людей в избирательные комиссии".

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Главную роль в избиркомах играют представители трудовых коллективов. Лабкович поясняет, как это работает: "Большинство комиссий формируются по производственному принципу. Например, председатель комиссии – директор школы, большинство ее членов – сотрудники этой же школы. Это позволяет абсолютно контролировать членов комиссий".

Глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак отмечает завуалированность зависимости членов комиссии от председателя: "Логика формирования комиссий на первый взгляд не очевидна: публикуются списки членов комиссий, но в них не указано место работы. Кроме того, в комиссии выдвигают формально разными способами – например, от трудового коллектива или от политических партий. При таком подборе комиссий, - констатирует Гулак, - прошло уже как минимум пять избирательных компаний".

Дискриминационный подход к регистрации кандидатов

Организация процедуры сбора подписей оставляет простор для манипуляций. При выдвижении кандидатов, констатируют правозащитники, избиркомы по-разному относятся к обнаруженным недочетами в документах претендентов: закрывают на них глаза в случаях с провластными претендентами и отсеивают за то же самое нежелательных выдвиженцев.

Как отметил Гулак, возможности проследить всю процедуру регистрации кандидатов крайне ограничены. Более чем в двух третях случаев, наблюдатели не могли видеть процедуру проверки подписей при регистрации, и только 29% из них сказали, что она была доступной. Но и эта цифра, по оценке Гулака, дает не совсем реальную картину, "так как наблюдателям показывают лишь процесса. Проходимость провластных кандидатов была значительно выше, что свидетельствует о дискриминационном подходе, предвзятости к представителям оппозиционных партий".

На этапе агитации любая критика власти расценивалась как нарушение Избирательного кодекса

Меньше половины кандидатов воспользовались возможностью бесплатно опубликовать свои программы, кроме того, меньше, чем на предыдущих выборах, было и предвыборных мероприятий. Резко увеличилось количество кандидатов, лишенных регистрации - снятых на этапе агитации, констатирует Гулак. Он отмечает, что "комиссии очень расширительно толковали ст. 47 Избирательного кодекса. В результате практически любая критика действующей власти признавалась нарушением, и именно политическая суть избирательной компании оказалась выхолощенной".

Беспрецедентная явка досрочного голосования - 46 процентов

Досрочное голосование обеспечивается двумя способами. Наблюдатели фиксировали административное принуждение и прямые угрозы в ходе всех пяти дней до основного дня выборов. "Это был тотальный загон, которого ранее никогда мы не видели", отмечает Лабкович. Среди прочего, он рассказал и о «гротескных и "веселых» случаях".

Например, в Молодечно, в общежитии завода легких металлоконструкций работник этого предприятия требовал справку у вахтера, о том, что он проголосовал досрочно. В Светлогорске на участке 19 избирательница объяснила намерение голосовать досрочно тем, что "если не проголосует, ее начальнику грозят неприятности". Эти случаи, констатирует Лабкович, свидетельствуют "об абсолютно не правовом поле, в котором проходят выборы, и приемах, которые используются для принуждения к досрочному голосованию. Это - психологическое насилие и чудовищная дискредитация".

Подсчет явки

Свидетельства откровенной фальсификации, по словам Лабковича, зафиксированы и при подсчете пришедших на выборы. На каждом втором участке – там, где наблюдатели считали количество пришедших на выборы, - зафиксированы несовпадения данных о количестве реально проголосовавших и цифр в отчетах избиркомов. "В некоторых случаях - в десятки раз, комиссии просто выдумывали явку, если не могли обеспечить ее за счет принуждения. В спальных районах, особенно там, где нет студенческих общежитий, явку обеспечивали прямой фальсификацией", констатирует Лабкович. По его словам, "на 37 участках по всей Беларуси удалось организовать тотальный ежесекундный контроль за явкой, зафиксировали и тотальные, просто вопиющие фальсификации".

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Например, 16 ноября на участке 570, минского избирательного округа 107, наблюдатели насчитали 11 избирателей, а комиссия – 121. «Просто в 11 раз увеличили. Я еще понимаю, что можно ошибиться на 2-3-5 человек, но очевидно, что разница между 11 и 121 не может быть ошибкой», говорит Лабкович.

И продолжает приводить примеры: "Участок 390, округ 102 в Минске 116 человек пришли, в отчете избиркома написано 238. В Светлогорске на участке 10, округ 146 проголосовало 58, комиссия вдвое увеличила цифру. Барановичи – 19 участок, округ 6 – 133 проголосовавших насчитали наблюдатели, в отчете записано 335 – то есть больше, чем вдвое увеличили. Могилев, участок 12, 84 округ – 70 человек пришло, 271 – написали – просто приписали двоечку. Все это говорит о том, что во время досрочного голосования была прямая фальсификация, и в результате мы не знаем, сколько проголосовало реально ни в одном регионе. При тотальных фальсификациях отследить все - невозможно".

Нарушения на голосовании в день выборов

Голосование на дому, по наблюдению правозащитников, также дает большой простор для фальсификаций. В соответствии с Избирательным кодексом, этот вариант могут выбрать только сами избиратели по собственной инициативе, сообщившие о своем желании в избирком до 18 часов в день голосования. Однако в реальности о тех, кто проголосовал на дому досрочно, сюжеты показывало даже государственное телевидение. Кроме того, минчан преклонного возраста заранее обзванивали, предлагая им проголосовать на дому.

По свидетельству наблюдателей, при такой форме голосования неоднократно были нарушены правила: комиссии не имеют права брать больше бюллетеней, чем граждан на участке, и не имеют права сами предлагать голосовать на дому. На двух третях участков – из тех, где работали наблюдатели, – зафиксированы нарушения этих правил, факты фальсификации и накручивания явки.

Организация подсчета голосов – наиболее явное доказательство отсутствия реальных выборов

В то время как правила прозрачных выборов требуют гласного и прозрачного для всех членов комиссий и наблюдателей подсчета голосов, на 99 процентах участках, где присутствовали представители кампании "Правозащитники за свободные выборы", этого не было, констатирует Лабкович. Кроме того, нарушено правило раздельного подсчета голосов – результатов досрочного голосования, волеизъявления на дому и в основной день выборов.

Степень закрытости процедуры подсчета, как, впрочем, и другие нарушения, являются основанием для вывода о том, что о реальном волеизъявлении белорусов и о реализации ими избирательного права, говорить не приходится, утверждают правозащитники. "В очередной раз, к сожалению, мы не можем сказать, что выборы в Беларуси проходили в соответствии с белорусским национальным законодательством и являлись свободными, справедливыми и демократическими", - резюмирует Лабкович.