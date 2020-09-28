Но ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета, пояснила TUT.BY помощница писательницы Татьяна.
— Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду, — рассказала Татьяна.
— То есть, ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координациооного совета? Это не эмиграция?
— Нет, конечно, она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия, — пояснила Татьяна.
TUT.BY напоминает, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.
Из семи членов президиума Координационного совета пять либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.
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