Но ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета, пояснила TUT.BY помощница писательницы Татьяна.

— Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду, — рассказала Татьяна.

— То есть, ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координациооного совета? Это не эмиграция?

— Нет, конечно, она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия, — пояснила Татьяна.

TUT.BY напоминает, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Из семи членов президиума Координационного совета пять либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.