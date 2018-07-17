"Если закончу карьеру в Бресте, останусь здесь жить". Марадона рассказал о работе в Беларуси

Диего Марадона прилетел в Брест на следующий день после финала чемпионата мира в России. Он сообщил, что прошедший мундиаль был хорошо организован, и отметил хорошие спортивные показатели футболистов Мбаппе и Азара.

По поводу цели своего визита в Брест Марадона отметил, что готов серьезно работать с командой, чтобы болельщики гордились своим клубом.

«Для меня было очень приятно, что мне предложили позицию президента клуба. Я увидел, что это серьезный проект, и если я закончу карьеру в Бресте, то останусь здесь жить», — сообщил легендарный футболист.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он встретиться с белорусским лидером, Диего Марадона сообщил, что у него есть воспоминания о Фиделе, Чавесе, Мадуро, Ортеге, Каддафи.

«Также я знаю Путина. Теперь я хочу сделать фото с Лукашенко. Надеюсь, после этого он станет нашим болельщиком», — отметил легендарный футболист.

Диего Марадона намерен принимать активное участие в развитии футбольного клуба.

«Я хочу тренировать, дать лучшее из моей карьеры и опыта, который я приобрел в различных чемпионатах. Мне очень нравится, как подходят к вопросу люди, которые сделали мне предложение. Я приехал в Беларусь, хотя у меня было три предложения. Я выбрал это, потому что мне понравилось отношение людей из Беларуси. Мы также разговаривали, что если улучшим футбол, мы улучшим ментальность игроков и мы не дадим людям, которые проповедуют футбол из компьютера, выиграть у нас. Ребята должны отдаваться полностью на поле. Так ты забудешь про компьютер. Футбол на свежем воздухе — это лучшее, что есть», — сказал чемпион мира 1986 года.

Марадона прилетел из России в Брест 16 июля. Легендарный футболист прибыл на самолете в аэропорт Брест в 15.00. После пресс-конференции он посетит матч «Динамо-Брест» с солигорским «Шахтером», который пройдет на стадионе «Брестский».

Марадона заключил контракт с «Динамо-Брест» 15 мая. 58-летний аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».