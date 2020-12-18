В списке тех, кто попал под ограничительные меры Евросоюза, значится 29 человек. Среди них — в прошлом председатель Минского горисполкома, а с сентября этого года заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед (его предшественник Александр Конюк был включен еще в первый санкционный пакет ЕС), заместитель управляющего делами президента Беларуси Геннадий Богдан. Региональные власти в списке представлены главой Гродненской области Владимиром Караником, а также председателем Минского облисполкома Александром Турчиным.

Также санкции затронули информационный блок: в списке оказались министр информации Игорь Луцкий, советник-посланник посольства Беларуси в России

и бывший первый заместитель главы Мининформа Павел Легкий; ограничительные меры коснутся и председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, супруга которого — пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт — вошла в предыдущий санкционный пакет ЕС.

Под санкции попали также двое бизнесменов, которых связывают с Александром Лукашенко: имеющие активы в сфере торговли нефтепродуктами Николай Воробей и Александр Шакутин — последний является также председателем совета директоров и главным акционером холдинга «Амкодор».

В списке значатся судьи, а также представители КГК и различных структур МВД, среди которых — первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров.

Санкции введены и в отношении семи юридических лиц. Большая часть из них — организации, работающие в оборонной сфере: борисовское танкоремонтное предприятие ОАО «140 ремонтный завод», разрабатывающее автоматизированные системы управления и электронику ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО «МЗКТ» (колесные базы предприятия используются для различных комплексов вооружений) и ЗАО «Белтехэкспорт», занимающееся продажей вооружений и военной техники за рубеж. В список вошли также Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента Республики Беларусь, крупный частный застройщик Dana Holdings и IT-компания ООО «Синезис».

Предусмотренные санкциями ограничения включают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц, а также запрет резидентам ЕС прямо или опосредованно предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список. Решение вступает в силу после его опубликования в официальном журнале Европейского союза.

Как ранее сообщал журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса был утвержден 17 декабря на заседании министров окружающей среды Евросоюза.

Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.