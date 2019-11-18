Евросоюз готов подписать соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в понедельник, 18 ноября, в Официальном журнале Европейского Союза и, таким образом, вступило в силу.
"Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским Союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только будет завершена процедура его заключения", - отмечается в документе.
Для полного завершения процедуры еще необходимо провести оценку безопасности и целостности белорусской системы выдачи биометрических паспортов, а также их технической спецификации, указано далее в постановлении.
Дата фактического подписания визового договора неизвестна
Решение о предстоящем подписании визового соглашения было принято 14 октября. Оно предусматривает сокращение стоимости краткосрочных шенгенских виз для граждан Беларуси с 80 до 35 евро. Кроме того, для некоторых категорий граждан шенгенская виза будет бесплатной - для детей до 12 лет, для школьников и студентов, отправляющихся в образовательные поездки, для исследователей и представителей некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, участвующих в культурных или образовательных мероприятиях.
Когда именно будет подписано соглашение об упрощении визового режима ЕС с Беларусью, пока не известно.
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