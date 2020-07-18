Отказ зарегистрировать основных соперников действующего главы белорусского государства кандидатами в президенты, шквал компромата на них в государственных медиа, заявления о готовности силовиков защитить страну, - что в местных реалиях означает поддержку ими Лукашенко и участие в разгонах мирных протестов. На таком фоне объединились штабы зарегистрированной кандидатом в президенты вместо своего мужа Светланы Тихановской и выбитых из кампании Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

На пресс-конференции в пятницу, 17 июля, Тихановская, предствители штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало – Мария Колесникова и Вероника Цепкало – призывали голосовать на выборах 9 августа за Тихановскую и становиться наблюдателями. Общий план - добиваться освобождения политических и экономических заключенных, провести новые выборы после 9 августа с равными возможностями для участников.

Экс-банкир Виктор Бабарико и экс-дипломат, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, судя по майским онлайн опросам (позже их запретили проводить), сошлись бы во втором туре, если бы выборы прошли свободно, говорит в интервью Delfi эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

Но, как заявил зампредседателя Еврокомиссии Жозеп Боррель, «отказав Бабарико и Цепкало в регистрации кандидатами в президенты, белорусские власти не смогли обеспечить конкурентное политическое состязание.

С похожими заявлениями выступили и другие европейские политики, не исключив санкции в отношении тех, кто препятствует честным выборам в Беларуси.

В риторике агитпропа и самого Лукашенко участие реальных конкурентов в президентской кампании приравнивается к покушению на суверенитет Беларуси, а попытки добиться честных выборов - к развязыванию войны.

В уличных выступлениях белорусов, отчаявшихся добиться справедливости через юридические механизмы, глава Совета безопасности Андрей Равков, - как впрочем, и Лукашенко, - видит влияние иностранных кукловодов: «С учетом современных технологий есть большие возможности для того, чтобы взбудоражить общество, раскачать ситуацию изнутри. Конфликт может перерасти во что угодно, тем более в этом завязаны и внешние силы. Это ни для кого не секрет и видно невооруженным глазом».

16 июля в присутствии Лукашенко глава Совбеза заявил, что «чаще всего современная война и конфликты начинались не с интервенций извне с использованием войск. Как правило, она начиналась с улицы, площади". И призвал «не распускать сопли» и «четко понимать: мы силовой инструмент, не только Вооруженные Силы, но и милиция, ОМОН, внутренние войска, пограничники, другие силовые структуры. Наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе».

Между тем чуть ли не ежедневно власти дают понять, что не намерены соблюдать свои же правила.

Цепкало отказали в регистрации, признав не действительными часть подписей за его выдвижение.

Отказ регистрировать Бабарико у наблюдавших за прямой трансляцией заседания ЦИК вызвал один вопрос – что это было?

Заседание суда или Центризбиркома?

Глава ЦИК Лидия Ермошина зачитала письмо Комитета Госконтроля (КГК), после чего Виктору Бабарико отказали в регистрации из-за не указанных в декларации доходов и иностранного финансирования кампании.

«Содержание письма КГК - предмет обвинения, не проанализированного судом, и говорить, что эти данные соответствуют действительности, оснований нет», заявил присутствовавший на заседании адвокат и доверенное лица Бабарико Максим Знак.

По закону Бабарико имеет право участвовать в президентской кампании, не смотря на то, что он с 18 июня находится в СИЗО КГБ. Вместе с сыном Эдуардом, – руководителем его инициативной группы, его задержали по подозрению в совершении экономических преступлений.

Власти уверяют, что заключение под стражу банкира с 20-летним стажем на посту председателя одного из крупнейших частных белорусских банков, к которому никогда не было претензий со стороны контролеров, с избирательной кампанией совпало по чистой случайности.

Политический обозреватель Александр Федута уверен, что отказ Бабарико в регистрации на основании письма КГК – «превышение полномочий ЦИК, Центризбирком не вправе заменять собой суд и выносить приговор, не вправе рассматривать какое-либо заключение какого-либо госоргана, не являющегося судом. Комитет Госконтроля превысил свои полномочия, поскольку оговорил Бабарико до суда, определяющего вину вступившим в действие приговором. До этого по закону действует презумпция невиновности».

Верховный суд отказался принять жалобу на решение ЦИК от Максима Знака, доверенного лица Бабарико. Адвокат Дмитрий Лаевский, занимающийся уголовным делом Бабарико, считает отказ нарушением законодательства и Конституции РБ. Об этом он написал на своей странице в в Facebook.

Объединиться, чтобы показать, что желающих выбрать не Лукашенко много

Не скажу, кто первый назвал эльфами штабы некоторых претендентов на президентский пост, но я среди тех, кто активно это использует, сказал Delfi Александр Федута: «Эти люди ведут себя как инопланетяне. Они не следили за происходящим в Беларуси до сих пор, политика их не интересовала. Им кажется, что они жили в нормальной стране. И большинство белорусов вспоминает, что в стране диктатура только после того, как она бьет по голове дубинкой непосредственно их».

Федута подписался за выдвижение Бабарико, но не признает действия его штаба технологичными и продуманными. Сейчас, по его мнению, есть единственный вариант показать, что большинство белорусов хочет выбрать нового президента, - объединение всех зарегистрированных альтернативных кандидатов. Отмахнуться от такого предложения означает признать себя спойлером Лукашенко. Настоящий политик скажет «я иду с вами».

В противном случае вся совершенная работа – не штабами, а инициативными группами, собиравшими подписи, и теми, кто стоял в очередях, чтобы подписаться за выдвижение кандидатов в президенты, – уйдет в свисток.

«Если не будет толпы на улицах, если власть увидит, что протест и консолидация не возможны, Виктора Бабарико, может, и выпустят, а вот сына его оставят в заложниках. Чтобы папа не выпендривался. Мне парня жалко», говорит Федута.

О совместных действиях уже договорились штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало. О готовности обсуждать взаимодействие со Светланой Тихановской и еще одним зарегистрированный кандидатом в президенты – бизнесменом, председателем партии «Грамада» Сергеем Черечнем, заявил также зарегистрированный кандидат в президенты лидер компании «Говори правду!» Андрей Дмитриев.

Протесты не напугали власти, но их точно настораживает география

На пресс-конференции в пятницу, 17 июля, Тихановская заявила, что в случае фальсификации выборов, каждый должен решить сам, что делать. На уличные акции объединенный штаб не призывает.

Протесты, которые уже прошли, по оценке Федуты, не напугали власти, разве что насторожил размах – не только Минск. Но на акции выходит меньше людей, чем в очереди по сбору подписей. Для всебелорусской забастовки аналитик предпосылок пока не видит: «люди не хотят рисковать, им есть что терять, кроме своей жизни. Власть превентивно избавляется на время выборов от тех, кто сейчас засвечивается, показывая готовность к активному протесту».

Александр Федута прогнозирует, что большинство задержанных выпустят, но многие пересидят выборы под арестом.

Организация наблюдения, уверен Федута, очень важна и нужна как обоснование своего несогласия и протеста. Результат будет инструментом в руках мирового сообщества. С точки зрения введения международных санкций – наблюдение не бесполезно, но с его организаторами власть разговаривать не будет.

Усилят ли фигуру Тихановской объединение со штабами Бабарико и Цепкало?

До заявления об объединении штабов Бабарико, Цепкало и Тихановской Федута в интервью Delfi отметил, что самым политически подготовленным из всех зарегистрированных альтернативных кандидатов является Андрей Дмитриев.

Такого же мнение высказал и Валерий Карбалевич: «Дмитриева не надо учить, как себя вести, он и политик, и политтехнолог. Другое дело, что на него падает тень «старой» оппозиции – «они уже пробовали, у них не получилось».

Светлана Тихановская, по мнению Федуты, - в уязвимом положении: «Предполагаю, что ей могли сказать – иди до конца, тогда мы выпустим на свободу твоего мужа».

Сомневается в возможности Тихановской конкурировать с Лукашенко и Карбалевич. Он полагает, что ее оставили в кампании, потому что не видят в ней серьезного соперника. Сама Светлана на пресс-конференции объединенного штаба заявила, что пойдет до конца. Ранее она говорила, что не претендует на пост президента и стала кандидатом, чтобы морально поддержать мужа.

Объединение штабов Карбалевич оценивает как сопутствующее обстоятельство, однако подчеркивает важность фигуры того, за кого предлагают голосовать: «Люди подписывались за Тихановскую в знак протеста против ареста Сергея Тихановского. Не факт, что даже критически настроенные к Лукашенко поддержат ее в ситуации двубоя: она никогда не занималась политикой, домашняя хозяйка, пусть и хороший человек, по стечению обстоятельств в последний момент подала документы на участие в кампании.

Единственное, что может внушать оптимизм, триумвират Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало смог договориться о совместных действиях, по их словам, - за 15 минут. «Старая» белорусская оппозиция пытается делать это годами и пока безуспешно.

Кроме того, часть белорусов настроена отстаивать свое право на честные выборы доступными мирными способами. Судя по акциям, которые проходят в разных регионах, их не останавливает угроза попасть в заработавший накануне выборов судебный конвейер с последующими штрафами, сутками ареста и заключением под стражу. По свидетельству правозащитников на сегодня в стране уже длинный список задержанных и тех, кого признали политзаключенными. Новости об этом публикуют с припиской «будет дополнено».