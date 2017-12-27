По данным Белстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в ноябре по сравнению с октябрем 2017 года снизилась на 4,1 рубля (на 0,5%) и составила 836,9 рубля. В январе она была равна 720,7 рубля, в феврале — 716,5 рубля, марте — 770,6 рубля, апреле — 776,7 рубля, мае — 795,2 рубля, июне — 819,3 рубля, июле — 827,5 рубля, августе — 844,4 рубля, сентябре — 831,3 рубля, октябре — 841 рубль.

«Чтобы отчет по году был краше, в декабре зарплата незначительно вырастет за счет повышения окладов с 1 декабря у самых низкооплачиваемых бюджетников и у профессорско-преподавательского состава, — отметил Романчук. — Но рост денежных доходов и зарплат является следствием инвестиций, предпринимательской деятельности. Причем не только 50—70 предприятий, которым государство продолжает помогать и которые являются иждивенцами бюджета. Рост экономики и зарплат в течение года был точечным, сконцентрированном на небольшом количестве таких предприятий».

При этом Романчук отметил: какой бы рост ни был показан по итогам года, без системной структурной модернизации экономики и ее трансформации рассчитывать на значительных рост зарплат не имеет смысла.

«Можно рисовать 6,5% промышленного роста, но если бы такой рост был реальным, то и рост доходов и зарплат был бы виден. А так все пока развивается за счет традиционных источников роста, которые не могут вытянуть экономику на новый уровень», — считает эксперт.

Он также прокомментировал значительную разницу зарплат по регионам и отраслям.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в ноябре 2017 года она составила 3.517,8 рубля. Самая маленькая зарплата в ноябре была у парикмахеров — 417,8 рубля.

«Лукашенко постоянно говорит о диверсификации, уходе от концентрации экономики из Минска в регионы. Но его действия и подписанный им генплан развития Минска говорят об обратном. Какие бы льготы для местных фаворитов местные власти ни ввели, без частной собственности, передачи в собственность земли, экономических свобод и ликвидации порочных структур типа Белкоопсоюза регионы умирают и будут умирать. О чем свидетельствует и уровень зарплат в них», — сказал Романчук.

Говоря о высоких зарплатах в авиации, нефтепереработке, финансовой и других отраслях, директор исследовательского центра заявил: «Что касается банков, то они у нас слиты с госсектором, себя не обижают и достаточно вольготно себя чувствуют. Нефтянка сейчас процветает за счет роста цен на внешних рынках и себе тоже зарплату «отвалила».

Авиация поднялась за счет безвиза. Но хотелось бы, чтобы «Белавиа» стала ОАО, ее акции продавались и котировались на бирже. Обыкновенные люди стали бы соучастниками этого хорошего бума, а не только чиновники и управляющие этой госкомпании. Если и есть успехи, то они сконцентрированы на небольших секторах, очень узкой группе людей».