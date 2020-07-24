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Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. Об этом TUT.BY рассказала его супруга Вероника Цепкало. По ее словам, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав. Сейчас Валерий с детьми находятся в России, Вероника остается в Беларуси.
Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез детей
© Reuters / Scanpix

По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию.

— Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность, — сказала Вероника Цепкало.

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Супруга экс-претендента остается в Беларуси.

— Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией, — заявила Вероника Цепкало.

Сегодня у представительниц объединенного штаба три встречи с избирателями: в Глубоком, Новополоцке и Витебске.

Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.

Напомним, основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.

Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты суд решил оставить без изменений.

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