Как уточнил Верзилов, девушки летели в Киев с пересадкой в Минске. В аэропорту белорусской столицы участницам Pussy Riot сообщили, что им запрещен въезд в Беларусь до мая 2020 года. Курачева уточнила в своем твиттере, что, несмотря на запрет, их пустили на рейс в Киев, где они успешно прошли собеседование и пересекли границу.
Пограничный контроль в рф: спросили, наклейка ли у меня во лбу или нет. У Ники не спросили ничего.— цирк марионеток (@0naluna) June 17, 2019
В Белоруссии: просили ждать и ничего не объясняли. Сказали, что въезд в страну нам запрещён. На самолёт всё же пустили.
Пограничный контроль на Украине: прошли собеседование. Успех.
Pussy Riot — российская феминистская панк-рок-группа, которая проводит свои выступления в форме несанкционированных акций в общественных местах. В 2012 году три участницы группы: Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич — были осуждены на два года заключения за выступление в храме Христа Спасителя с песней «Богородица, Путина прогони». Суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Сами активистки говорили, что не хотели оскорблять верующих, а хотели обратить внимание общества на сращивание государства и церкви.
Двум участницам Pussy Riot запретили въезд в Беларусь
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