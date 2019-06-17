Двум участницам Pussy Riot запретили въезд в Беларусь

Как уточнил Верзилов, девушки летели в Киев с пересадкой в Минске. В аэропорту белорусской столицы участницам Pussy Riot сообщили, что им запрещен въезд в Беларусь до мая 2020 года. Курачева уточнила в своем твиттере, что, несмотря на запрет, их пустили на рейс в Киев, где они успешно прошли собеседование и пересекли границу.



Pussy Riot — российская феминистская панк-рок-группа, которая проводит свои выступления в форме несанкционированных акций в общественных местах. В 2012 году три участницы группы: Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич — были осуждены на два года заключения за выступление в храме Христа Спасителя с песней «Богородица, Путина прогони». Суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Сами активистки говорили, что не хотели оскорблять верующих, а хотели обратить внимание общества на сращивание государства и церкви.