К полудню прошедшего воскресенья Минск плотно укрыло дождем, и редкие независимые каналы, прорывавшиеся сквозь блокировку интернета, показывали на экранах цепочки людей, рискнувших в непогоду двинуться с окраин в центр белорусской столицы.

От завода колесных тягачей, где на минувшей неделе Александра Лукашенко освистали с криками "Уходи! ", шло с полсотни человек, мало похожих на решительных работяг — молодежь, укрытая промокшими флагами.

У заводских проходных МАЗа и МТЗ к ним присоединились немногие. "Выходной", "дачи", "люди устали", — переживали в соцсетях сторонники объявленного "Марша новой Беларуси".

Но люди вышли из квартир, и перекрытые властями в центре Минска станции метро собрали их в колонны.

Площадь Независимости, где был назначен митинг, и два квартала широкого главного проспекта на подступах к площади были заполнены плотно и красочно: полотнища бело-красно-белых флагов, рукописные плакаты-транспаранты, многотысячное скандирование.

Независимые источники утверждают, что на Марш вышло от 100 до 220 тысяч демонстрантов.

МВД в понедельник утром сообщило: в акции приняло участие 20 тысяч человек.

Стороны противостояния непримиримы не только в арифметике.

Чего добились и не добились демонстранты



Белорусский протест остается массовым, демонстрирует большую численность участников в акциях, которые собираются без видимого организатора и координирующего центра.

Телеграм-канал NEXTA и ряд других телеграм-каналов, доступ к которым официально ограничен на территории Беларуси, заменили традиционные прежде анонсы на сайтах независимых СМИ и листовки, которыми еще совсем недавно пользовались оппозиционные структуры.

Белорусский протест остается рассредоточенным по "горизонтали" и "вертикали": акции проходят в разных городах, городках и поселках; у протеста нет единого лидера.

Эксперты говорят о том, что массовость и рассредоточенность свидетельствует о том, что Лукашенко действительно потерял поддержку самых разных слоев населения; люди действительно не верят его очередной "элегантной победе" на выборах.

Рассредоточенность называют новой и "чисто белорусской" тактикой массовых протестов: очаги противостояния возникали, например, в разных районах белорусской столицы, что затрудняло концентрацию сил охраны правопорядка в определенном месте.

У протеста нет лидера, и аналитики продолжают спорить, хорошо это или плохо. Очевидно, что Светлана Тихановская, которую называли основным соперником Лукашенко в борьбе за голоса электората, являлась символом, но не лидером протестных колонн. Тихановская и сама заявляла, что во главе уличных акций не встанет.

Со времени ее отъезда в Литву (вынужденного отъезда, как выяснилось скоро) манифестанты практически не скандируют ее имя. Мария Колесникова — единственная из тройки представительниц объединенного избирательного штаба оставшаяся в Беларуси — многоголосо приветствуется на акциях, но не сменила риторику: только мирный протест по принципу "капля камень точит".

"Настанет момент — им (власти) придется смириться и пойти на диалог в народом",- повторила Колесникова на пресс-конференции в Минске в понедельник.

Координационный совет, созданный как широкое авторитетное представительство белорусского гражданского общества, повторяет, что он не стремится к захвату власти, а призван организовать диалог о трансформации власти через новые выборы.

Традиционная оппозиция от всего этого в стороне: лидеры и представители зарегистрированных в Беларуси оппозиционных партий, не зарегистрированных, но действовавших на протяжении десятилетий структур не встали во главе нынешних протестных колонн.

Более того: наблюдатели назвали провокационным возглавленный представителями "Европейской Беларуси" поход демонстрантов к Центру изоляции правонарушителей на Окрестина, откуда на прошлой неделе начали выпускать задержанных.

Колонну и ее лидеров несколько раз пытались остановить волонтеры: манифестация у изолятора, где задержанных пытали, грозила ужесточением режима для еще находившихся внутри и разгоном волонтерского лагеря, где с выходившими из камер и их родственниками работали медики, психологи и священники; где кормили, обогревали, помогали добраться домой.

Традиционной оппозиции уже давно — с 90-х — не удавалось собрать столь многотысячные акции, хотя ее лидеры возглавляли протесты после выборов 2006 и 2010 годов, против "декрета о тунеядцах", против интеграции с Россией по сценарию, предложенному Кремлем в 2019-м.

Впрочем, оппозиционные лидеры улицы — политики Павел Северинец и Николай Статкевич — арестованы задолго до дня выборов и продолжают находиться за решеткой.

Нынешнему белорусскому протесту удалось добиться освобождения задержанных во время противостояния с силовиками в день выборов и последовавшие несколько суток: практически все арестованные — избитые и испытавшие насилие — вышли из изоляторов в белорусских городах. Некоторых еще разыскивают родственники и поисковый отряд "Ангел", объявления периодически появляются.

Не удалось добиться освобождения тех, кого правозащитники назвали политзаключенными и над кем нависло уголовное преследование — среди них блогер Сергей Тихановский и его соратники, претендент на президентское кресло экс-банкир Виктор Бабарико и его сын Эдуард; менеджеры банка, который возглавлял Бабарико, и связанных с ним компаний и другие.

Чего и как добилась власть



Александр Лукашенко вечером в воскресенье облетел на вертолете, но, судя по его репликам, не разглядел улицы, заполненные манифестантами. У огороженного колючей проволокой, спецтехникой и рядами военных с ОМОНом Дворца Независимости Лукашенко появился с оружием в руках: "Красавцы! Спасибо. Разберемся".

"Пропагандисты, надо понимать, хотели подчеркнуть бесстрашие вождя. Однако получилось зловеще. Ведь Минск в этот день был охвачен хоть и многотысячной, но сугубо мирной манифестацией", — отмечает аналитик "Белорусских новостей" Александр Класковский, считающий, что в результате действий власти в последние две недели от имиджа народного президента ничего не осталось.

Власти организовали ряд митингов в поддержку Лукашенко — на самый масштабный в Гродно собрались, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч сторонников, свезенных из разных городов. Но буквально на следующий день, в воскресенье, по улицам Гродно прошла 10-тысячная манифестация местных жителей, требующих смены власти.

Лукашенко повторяет: "Страну не отдадим", проводит совещания — то с силовиками, то по подготовке школ к учебному году, но обязательно при этом объясняет, как страну якобы пытаются расшатать изнутри по западным рецептам.

Кукловодов из России, о влиянии которых на ситуацию в стране Лукашенко говорил в начале избирательной кампании и в день выборов, теперь в официальной риторике сменил враг с Запада: президент, нынешний срок полномочий которого по закону заканчивается в начале ноября, приказал усилить оборонный рубеж на границе с Польшей и Литвой.

Минобороны отчиталось: в ночь на понедельник силами военных вертолетов были уничтожены воздушные шары с нелюбимым белорусскими властями бело-красно-белым флагом, залетевшие с территории Литвы. МИД Литвы уже вручил ноту: сбивая шары, белорусские военные вторглись на территорию сопредельного государства.

С экранов подконтрольного государству телевидения руководитель МВД грозит гражданам карами за участие в протестных митингах; глава минобороны Виктор Хренин заявил, что при приближении к обелискам и памятникам в честь победы в Великой Отечественной войне манифестанты будут иметь дело с армией.

Солдаты и колючая проволока окаймили музей Отечественной войны и стелу на проспекте Победителей в Минске. Самая разная публика в связи с этим выражает, мягко говоря, непонимание.

"Так ведь неделю назад у стелы митинг был, ничего же не разрушили? — говорит мне Мария, пенсионерка у одного из минских супермаркетов. — Они бы вместо этой колючей проволоки в деревнях памятники погибшим покрасили, осыпается краска, мы с женщинами, соседками по даче, сами красили весной".

В понедельник начались задержания по обвинению в организации противоправных акций членов Координационного совета (новой оппозиции) и лидеров стачкомов.

Идея забастовки не поддержана массово на белорусских предприятиях. Но стачкомы встают в защиту задержанных работников и угрожают забастовками.

На некоторых предприятиях распространяется "инструкция", написанная с использованием ненормативной лексики: предлагается требовать от "начальства" всех уровней того, что раньше списывалось как "ну, вы все понимаете": четкого соблюдения условий по безопасности труда, обеспечения инструментами и формой, разделения обязанностей в связи с трудовым договором и т.п.

Наблюдатели говорят при этом о форме "итальянской забастовки": все на месте, но работать строго по служебным инструкциям и регламенту охраны труда, которые сплошь и рядом не выполняются руководством предприятий.

Лукашенко потерял ряд дипломатов, сотрудников правоохранительных органов, журналистов провластных СМИ: люди публично заявили об увольнениях после информации о жестком разгоне демонстрантов и пытках при их задержании в три первых дня после выборов. Отставки продолжаются, но ключевые чиновники не покидают свои посты.

На белорусские телеканалы, как заявил Лукашенко, приглашены специалисты из России. "Я попросил россиян: дайте нам 2‒3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают", ‒ рассказал Лукашенко 21 августа.

Дневные новости на БТ идут, по всей видимости, с приглашенными: ведущие путают названия населенных пунктов, в титрах "Белоруссия".

Александр Лукашенко продолжает призывать к порядку и угрожать: бастующие предприятия приказал закрыть с понедельника, в школах — избавиться от учителей, не желающих проводить государственную идеологию.

Начались задержания — как объясняется, по административному процессу — активистов стачкомов и митингов, членов Координационного совета.

Что будет дальше



Уличное скандирование "Уходи! ", "Выпускай! ", дополненное требованием Координационного совета расследовать все факты издевательств над задержанными и привлечь виновных к ответственности — вот на сегодняшний день требование новой оппозиции к власти.

"Страну не отдадим", "нарушителей привлечем к ответственности" и резкая критика "кукловодов", теперь уже с Запада, — таков ответ администрации Лукашенко.

У невовлеченного в политические разборки обывателя две проблемы: вырос курс доллара и евро, его беспокоит, что могут заморозить вклады. Да еще, по официальным данным, коронавирус вновь пошел в атаку: 177 новых зараженных за последние сутки, хотя чуть раньше прирост снижался и не достигал 100 новых случаев в день.

В стране официально ограничен доступ к ряду независимых СМИ, включая Радио Свободу, Еврорадио, Белсат, интернет-газету "Солидарность" и сайт правозащитной организации "Весна"; периодически — в дни манифестаций — пропадает сотовая связь и даже домашний интернет.

Об отношении к белорусским событиям за рубежом известно немного: Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом, но будет работать с ним, так как он руководит страной; Россия считает происходящее внутренним делом Беларуси и, как объяснил глава МИД России Сергей Лавров, примет любое разрешение внутрибелорусского конфликта.

Известно, что Лукашенко с Путиным созваниваются регулярно, но кроме "обсудили ситуацию" да в понедельник — произведенную в России вакцину от коронавируса, официальные каналы не сообщают ничего.

"У сегодняшнего кризиса — тяжелейшего в истории независимой Беларуси — нет легкой развязки. Лучшей из них выглядит диалог. К нему белорусов призывают все внешние силы от Госдепа до Кремля, — пишет аналитик Артем Шрайбман. — Варианты принятия реальности Александром Лукашенко могут быть разными, но факт остается фактом: система в своем прежнем виде теряет управляемость, а на то, чтобы долго руководить ей в режиме оккупационной администрации, просто нет денег".

Шрайбман предлагает выступить посредником в диалоге между властями и многотысячными демонстрантами религиозным авторитетам — представителям всех конфессий в Беларуси ( тут не только католики, протестанты и православные, но и мусульмане, иудеи. Беларусь — многоконфессиональная страна).

"О чем может идти этот диалог? Здесь я неожиданно даже для себя соглашусь со словами Лукашенко. Самый устойчивый путь — быстрая реформа Конституции и перезапуск власти через новые выборы после этого", — пишет Шрайбман.

"Политический марафон обещает быть тяжелейшим, — говорит аналитик Александр Класковский. — Даже если нынешняя волна протестов спадет, с большой вероятностью будут новые волны, поскольку положительных ответов на поставленные ребром вопросы у нынешней власти, сделавшей ставку на голую силу, нет".

"Добиться, чтобы экономика росла, при помощи автомата в руках вряд ли получится", — замечает аналитик.

Обозреватели отмечают: некоторые IT-компании уже уходят из Беларуси и уводят своих сотрудников; вопрос об инвестициях в Беларусь в последние недели заморожен; международные фонды помощи, включая МВФ, поставили на паузу сотрудничество с официальным Минском.

"Не надо пугать. Пока именно действующая власть ведет страну к экономической катастрофе", — заявляет экономист Сергей Чалый.