Двадцать лет назад в Минске произошла трагедия на Немиге, когда погибли 53 человека

Более двух тысяч человек возвращались в тот вечер с праздника пива после концерта, который проходил у Дворца спорта. Прячась от внезапного дождя и грозы, они устремились к ближайшей станции метро. Возникла давка, паника, по упавшим людям шли другие, которых несла неуправляемая толпа.
По словам очевидцев, все длилось не больше 10 минут. В результате давки погибли 53 человека, причиной смерти большинства из них стала асфиксия. Более сотни получили травмы.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Два офицера ГУВД Мингорисполкома обвинялись в халатности, однако в 2002 году председатель суда Центрального района Минска Петр Кирковский переквалифицировал обвинение на статью, не предусматривающую ответственность за гибель людей, и прекратил дело в связи с истечением срока давности.
Родственники погибших неоднократно подавали судебные иски на городские власти, милицию, пивзавод "Оливария", радиостанцию "Мир" и ООО "Класс-клуб ДК", которые в тот день отвечали за организацию и обеспечение порядка на массовом мероприятии. Эти иски отклонялись судами разных инстанций.
30 мая 2002 года на месте трагедии установили мемориал "Розы" — стилизованные ступени, на которых разбросаны 53 металлических цветка, символизирующих погибших. Слева от них — маленькая часовня с православным крестом и металлической плитой, на которой высечены имена всех погибших.
Еще один памятник, посвященный жертвам трагедии на Немиге, — бронзовая "Девочка с зонтиком" — установлен известным скульптором Владимиром Жбановым в Михайловском сквере возле Привокзальной площади.
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