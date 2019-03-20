Глава Беларуси приглашен на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Andrzejus Duda
© Reuters / Scanpix

"Президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Беларуси на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Мы уже передали приглашение белорусской стороне", — отметили в посольстве Польши в Минске.

Ответа на приглашение пока не последовало.

Накануне польские СМИ сообщили, что приглашения отправлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства — Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. От присутствия Путина было решено отказаться.

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