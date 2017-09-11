Договорится ли Москва с Минском о калийном картеле?

По мнению экспертов, экономические предпосылки для восстановления белорусского-российского калийного картеля, который четыре года назад был со скандалом разрушен, пока отсутствуют.

Калийный альянс цены не поднимет

Годовой объем мирового экспорта калийных удобрений составляет порядка 40 млн тонн, доля Беларуси в этом пироге — около 20%. На прошлой неделе «Белорусская калийная компания» заявила, что последние годы она занимает самую большую долю в мировом экспорте хлоркалия и особого смысла в объединении усилий с другими трейдерами пока не видит.

К слову, российский «Уралкалий», который до 2013 года продавал вместе с белорусами калийные удобрения, поставил в 2016 году на экспорт 8,7 млн тонн хлоркалия, а «Белорусская калийная компания», — почти 9,5 млн тонн удобрений. Теоретически, объединив продажи, две компании могли бы контролировать почти половину мирового экспорта хлоркалия.

До 2013-го примерно так и было. «Белорусская калийная компания» в 2005-2013 гг. выступала эксклюзивным поставщиком белорусских и российских удобрений на мировом рынке. Именно на этот период приходятся самые высокие мировые цены на хлоркалий. К примеру, в 2008-м средняя цена хлоркалия на мировом рынке доходила до рекордных 900 долларов за тонну, а небольшие объемы БКК в тот период продавала зарубежным покупателям и того дороже — по 1000 долларов за тонну.

На момент разрыва отношений Беларуси с «Уралкалием» летом 2013 года средняя цена на мировом рынке составляла около 400 долларов за тонну калийных удобрений. Раскол белорусско-российского альянса привел к резкому падению мировых цен до 300 долларов за тонну удобрений.

Сегодня цена хлористого калия с отгрузкой из Ванкувера находится в районе 220 долларов за тонну. Несмотря на относительно низкий уровень цен, эксперты рынка полагают, что в нынешней ситуации возможности увеличить цены за счет объединения усилий производителей («Уралкалия» и «Беларуськалия») практически отсутствуют.

«Сложно комментировать политические моменты, которые могут быть в этой истории. Однако с экономической точки зрения этот альянс не имеет сейчас особого смысла. В связи с вводом в мире в эксплуатацию новых месторождений политика ограничения производства хлоркалия приведет не к росту цен, а к снижению доли рынка, поэтому такой альянс создавать пока бессмысленно», — отметил в комментарии для БелаПАН старший вице-президент российского «Райффайзенбанка» Константин Юминов.

По данным международного ценового агентства Argus, которое анализирует ситуацию на сырьевых рынках, производители вводят в эксплуатацию новые мощности.

Так, немецкий производитель K+S Kali на месторождении в Канаде открыл новое производство хлоркалия и собирается там выпустить уже в этом году 600-700 тыс. тонн удобрений. Также расширяет свои мощности (на 900 тыс. тонн) на месторождении Экстерхази в Канаде еще один крупный производитель удобрений — американская компания Mosaic.

«Ежегодно спрос на калийные удобрения растет на 1-1,5 млн тонн. Производители, реагируя на это, в настоящее время также увеличивают свои мощности, и эти объемы должны быть абсорбированы мировым рынком хлоркалия. Причем предложение будет увеличиваться не только в этом, но и в последующие годы», — предполагает Константин Юминов.

Калийные войны поутихли, прогноз благоприятный

Несмотря на рост предложения, участники рынка полагают, что цены на мировом калийном рынке будут постепенно расти в связи с увеличением спроса. Глобальные причины, способствующие увеличения спроса на удобрения, называются две — рост численности населения и снижение пахотных земель.

Как отмечает «Белорусская калийная компания», если в 1960 году 1 гектар земли мог прокормить двух человек, то к 2025 году должен будет прокормить пятерых. Поэтому, как считают калийщики, потребность в удобрениях будет расти.

Ожидая рост спроса и цен на хлоркалий, «Беларуськалий» не стремится производить максимум удобрений — мощности компании загружены сегодня только на 75%.

«Мы очень рады, что сегодня наблюдается тенденция роста цен на калийные удобрения, и надеемся, что она сохранится в четвертом квартале 2017 года, а также в 2018 году», — заявила на прошлой неделе гендиректор «Белорусской калийной компании» Елена Кудрявец.

Участники калийного рынка, говорит Юминов, ведут сегодня себя «дисциплинированно», во главу угла ставят цены, поскольку понимают, что от этого зависит рентабельность продаж.

«Сегодня участники рынка не борются за объемы, не стремятся к переделу рынка. Калийных войн, которые наблюдались после развала альянса «Беларуськалия» с «Уралкалием», теперь не видно. Для падения цен нет оснований, с точки зрения спроса на ключевых рынках ситуация достаточно оптимистичная», — отметил Константин Юминов.

Экономисты считают, что Беларусь постарается приложить максимум усилий для увеличения экспортной выручки от продажи калийных удобрений.

«Калийный экспорт важен не только с точки зрения величины экспортной выручки, но и с точки зрения маржи от этой деятельности. Деньги, которые приносит нам этот бизнес, сопоставимы с суммами, которые мы занимаем сегодня на внешних рынках. Поэтому доходы от калийного бизнеса для Беларуси имеют важное значение», — подчеркивает заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

Объем калийного экспорта Беларуси в 2016 году, согласно официальным данным, составил 2 млрд долларов, а в отдельные годы даже превышал 3 млрд долларов. В первой половине 2017 года, по данным Национального статкомитета, калийный экспорт в денежном выражении сложился на уровне 1,1 млрд долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четверть.

«Белорусская калийная компания» заявляет, что сумела выстроить эффективную систему продаж белорусских удобрений на внешних рынках.

«Сегодня «Беларуськалий» и БКК — самодостаточный альянс. Тот путь, который мы прошли с 2013 года, не прошел ни один из производителей, ни одна из торговых компаний. Если мы в 2013-м начали свой путь, скажем по-шахтерски, с минусовой отметки, то уже в 2015 году мы были номер один в мире производитель-экспортер калийных удобрения, и мы удерживаем эти позиции сейчас», — заявила на прошлой неделе Елена Кудрявец.

Учитывая прозвучавшие заявления, эксперты предполагают, что вероятность вхождения «Беларуськалия» в альянс с «Уралкалием» сегодня крайне низка.

«Пока перспективы такого альянса туманны. Явных экономических предпосылок для его появления именно сейчас не видно, а болезненный характер разрыва отношений с «Уралкалием» в 2013 году все помнят. Поэтому пока калийного картеля, скорее всего, не будет», — считает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе эксперты не исключает, что вопрос восстановления сотрудничества с «Уралкалием», который в последние годы постоянно поднимает эту тему, может вновь быть вынесен на рассмотрение.

«Калийный рынок по своей природе олигопольный, то есть игроков, которые производят удобрения и определяют ситуацию на рынке, немного. Поэтому не исключено, что участники рынка все-таки пойдут в будущем если не на создание альянсов, то решат в перспективе координировать сбытовую политику. Без этого вывести цены на уровень 400-500 долларов, который нравился производителям, вряд ли удастся», — резюмировал Георгий Гриц.