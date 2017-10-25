Днепр размывает украинский берег на границе с Беларусью

Русло Днепра на белорусско-украинской границе извилистое. Река петляет то в сторону Беларуси, то в сторону Украины. В районе поселка Любеч Репкинского района берег закругленный, и течение его постепенно срезает, сообщает черниговский телеканал «Сівер-Центр».

Процесс размывания длится уже пятьдесят лет, но в последние годы он ускорился. За год течение отрезает около пятисот квадратных метров земли. Восемь лет назад украинские власти начали укрепления берега, но не довели работы до конца, так как закончились деньги.

Если берег будет и дальше размываться, то Днепр вообще может изменить русло, переместившись вглубь украинской территории. Если изменится русло Днепра, 660 гектаров территории превратятся в остров, который будет считаться уже территорией Беларуси.

Причина в том, что на этом участке государственная граница проходит по фарватеру реки. Это подтверждено межгосударственным договором. То есть при изменении русла изменится и фарватер.

Государственный пограничный комитет Беларуси в курсе сложившейся ситуации, вопрос будет обсуждаться с украинскими коллегами в ходе демаркационных работ на границе.

В пограничном ведомстве напомнили, что прохождение белорусско-украинской государственной границы определено договором между странами от 1997 года, который вступил в силу в 2013 году. Неотъемлемыми частями данного документа являются протокол-описание прохождения линии государственной границы между Беларусью и Украиной и альбом топографических карт с графически нанесенной на них линией государственной границы.

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Для установления и обозначения на местности государственных границ создана совместная белорусско-украинская демаркационная комиссия, а также подписано соответствующее положение о демаркации между правительствами двух стран, которое вступило в силу в 2014 году.

«Практические работы по демаркации границы начаты в июне 2014 года с вынесения линии границы с делимитационной карты на местность. Однако на данном участке работы до настоящего времени не производились, и пограничных знаков, определяющих прохождение на местности, не устанавливалось», — рассказал Naviny.by официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, в результате демаркации на речных участках границы будут установлены речные пограничные знаки, состоящие из двух пограничных столбов, расположенных друг против друга на противоположных берегах. На сухопутных участках граница по обоюдной договоренности обозначается двухсторонними пограничными столбами. У таких столбов лицевая сторона с государственной символикой Украины обращена в сторону Беларуси и наоборот.

«Этот способ обозначения границы применяется впервые и позволит снизить затраты на демаркацию», — говорит Антон Бычковский.

Он подчеркивает, что все работы выполняются двумя сторонами на паритетных основах и в теснейшем взаимодействии, выполнить такие работы в одностороннем порядке невозможно.

«После того как все пограничные знаки будут установлены, должен быть выполнен комплекс картографо-геодезических работ. Каждый пограничный знак должен быть закоординирован, выполнена аэрофотосъемка, подготовлены соответствующие демаркационные документы. Только после этого можно будет сказать, что демаркация государственной границы завершена», — продолжает официальный представитель ГПК.

Сейчас, по его словам, работа совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии продолжается в строгом соответствии с подписанными между странами документами.

«Не разрешенных вопросов, связанных с прохождением белорусско-украинской государственной границы, в том числе связанных с естественными изменениями русел рек, в настоящее время нет», — отмечает Антон Бычковский.