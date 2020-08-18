Директора волковысского музея, который отказался подписать протокол избиркома, нашли мертвым

Шишмаков был одним из двух членов комиссии на участке в Волковыске, который отказался подписать протокол избирательной комиссии.

Следующую неделю он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». И пропал.