Директора волковысского музея, который отказался подписать протокол избиркома, нашли мертвым

Шишмаков был одним из двух членов комиссии на участке в Волковыске, который отказался подписать протокол избирательной комиссии.

Следующую неделю он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». И пропал.

Shyshmakou was a member of the electoral commission. On August 9, he and another person refused to sign the protocol. After that, he got some trouble at the museum. A few days later, he told his wife he plans to quit. The same day he disappeared https://t.co/BWlpT4nMuq