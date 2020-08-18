Директора волковысского музея, который отказался подписать протокол избиркома, нашли мертвым

Шишмаков был одним из двух членов комиссии на участке в Волковыске, который отказался подписать протокол избирательной комиссии.
Следующую неделю он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». И пропал.
Shyshmakou was a member of the electoral commission. On August 9, he and another person refused to sign the protocol. After that, he got some trouble at the museum. A few days later, he told his wife he plans to quit. The same day he disappeared https://t.co/BWlpT4nMuq— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 18, 2020
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