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После спонтанного "визита солидарности" в среду послы стран Евросоюза 10 сентября после обеда снова навестили лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич. Своим присутствием они хотят пресечь возможное задержание члена Координационного совета. По данным агентства APA, послы планируют дежурить у нее в квартире и по ночам.
Sviatlana Aleksijevič
Sviatlana Aleksijevič
© Itar-Tass / Scanpix

"Нас поражает смелость и выносливость госпожи Алексиевич, других членов Координационного совета и участников гражданских инициатив, которые борются за государственность, достоинство граждан и суверенность и независимость своей страны", - сказано в заявлении делегации ЕС в Минске.

В квартире 72-летней писательницы в четверг после обеда собралось 16 дипломатов стран ЕС.

Алексиевич - последний член Координационного совета в Беларуси, которая еще находится на свободе.

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