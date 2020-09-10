"Нас поражает смелость и выносливость госпожи Алексиевич, других членов Координационного совета и участников гражданских инициатив, которые борются за государственность, достоинство граждан и суверенность и независимость своей страны", - сказано в заявлении делегации ЕС в Минске.

В квартире 72-летней писательницы в четверг после обеда собралось 16 дипломатов стран ЕС.

Алексиевич - последний член Координационного совета в Беларуси, которая еще находится на свободе.