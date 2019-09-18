Дэвид Хейл: США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом

Соединенные Штаты остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Беларуси. Об этом говорится в заявлении заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла по итогам его встречи с президентом Беларуси.
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

Дэвид Хейл и Александр Лукашенко встретились 17 сентября в Минске во Дворце независимости.

Заместитель госсекретаря объявил о готовности сторон "к обмену послами, как к следующему шагу по нормализации наших отношений".

"Соединенные Штаты остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Беларуси, где последующие поколения будут иметь процветающее будущее. Соединенные Штаты также приветствуют расширение сотрудничества с Беларусью по вопросам нераспространения, безопасности границ, экономического сотрудничества и обмена информацией в сфере общей безопасности", — говорится в заявлении Хейла.

Davidas Hale'as
Davidas Hale'as
© Asmeninio archyvo nuotr.
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Американский чиновник подчеркнул, что, "нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. Соединенные Штаты уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе".

Дэвид Хейл отметил, что еще остаются вопросы, очерченные Актом о демократии в Беларуси, "которые требуют действий со стороны правительства Беларуси". По мнению американской стороны, "приближающиеся парламентские и президентские выборы представляют собой возможность для устранения обеспокоенностей, описанных в Акте о демократии в Беларуси".

"При достижении такого прогресса мы сможем обсуждать дальнейшее ослабление санкций", — отметил Хейл.

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