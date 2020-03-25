День воли в Беларуси пройдет в режиме онлайн

Празднование очередной годовщины независимости Беларуси будет проходить в онлайн-режиме. В среду, 25 марта, организаторы Дня воли сообщили об отказе от проведения всех массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
"Обстоятельства в Беларуси и мире вынудили всех заявителей массовых мероприятий ко Дню воли отказаться от своих планов. Наша команда также готовила несколько мероприятий по случаю БНР102, но прекратила их подготовку", - заявили организаторы.
Трансляция в соцсетях
По их словам, в этом году празднование будет проходить в новом формате и будет транслироваться на специально созданном сайте и в соцсетях. По замыслу белорусских оппозиционеров, в рамках Дня воли выступят активисты, деятели культуры и музыканты.
Оппозиция в Беларуси ежегодно устраивает акции в День воли 25 марта, в день провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР) в 1918 году. В частности, масштабное празднование было организовано в 2018 и 2019 годах.
По данным группы волонтеров Worldometer, число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в 194 странах и территориях превысило 424 тысячи человек, почти 19 тысяч скончались от последствий заболевания. В Беларуси на данный момент 86 заразившихся.
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