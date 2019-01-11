Дело главреда TUT.BY Марины Золотовой направлено в суд

Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев.
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«Сегодня в Минский городской суд для определения подсудности направлено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица)», — сообщил Дмитрий Брылев.

То есть будет определено, где состоится процесс, — и пока неизвестно, сколько времени это займет.

Собеседник добавил, что прокурор не усмотрел оснований для изменения или отмены ранее избранной меры пресечения. Как и прежде, редактор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Ведомство пришло к выводу, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждается совокупностью собранных доказательств. Уголовное дело находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета.

Ранее СК дважды отказал Золотовой в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса. На этой неделе Марина Золотова подала жалобу на имя генерального прокурора Александра Конюка на повторный отказ Следственного комитета в прекращении уголовного преследования.

Напомним, Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БЕЛТА», остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.

Главреда TUT.BY обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

Изначально Марина Золотова также подозревалась по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК Беларуси. Именно по этой статье были обвинены остальные фигуранты дела. Из всех подозреваемых Золотова — единственная, как установило следствие, кто не осуществлял доступ к платным материалам БЕЛТА. Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой было прекращено «в связи с несовершением преступления».

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

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