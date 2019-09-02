Служба транспортного контроля заметила недалеко от коммуны Кирххайм грузовик, тент полуприцепа которого имел неровности. Из-за явно недостаточной фиксации груза фура была остановлена и проверена.

Когда водитель — 28-летний белорус — откинул полотно, подозрения подтвердились. Коробки упали с поддонов и валялись на полу. С помощью имевшихся, но не примененных ранее стяжных ремней, водитель быстро устранил данный огрех.

Однако этим дело не ограничилось. В ходе проверки были проанализированы транспортные и грузовые документы, а также считаны цифровые данные с карты тахографа водителя.

В отличие от документов, карта показала многочисленные случаи нарушений — несоблюдения режима труда и отдыха. Нередко водитель непрерывно находился за рулем по 16 и более часов.

Когда с помощью полицейского компьютера рассчитали полную сумму штрафа, были удивлены даже сами сотрудники транспортного контроля. Она превысила 32 тысячи евро. При этом штраф для компании-перевозчика может оказаться еще крупнее.

Отдохнув положенное время, водитель смог продолжить свой путь. Полиция направила оформленные документы в Федеральное ведомство грузоперевозок, которое будет взыскивать начисленную сумму.