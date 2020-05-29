Выздоровели и выписаны 17 390 пациентов (плюс 730 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 224 пациента (плюс пять за последние сутки).

По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Всего с начала вспышки в Беларуси проведено 512 418 тестов (плюс 13 169 за последние сутки). Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 6,9.