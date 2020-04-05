COVID-19. Минздрав Беларуси признал 440 случаев заражения

Сообщение о летальных исходах сопровождается дополнением – "у которых (у скончавшихся пациентов – Ред.) многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией".
Примечательно, что сводки Минздрава по-прежнему не дают возможности гражданам страны понять размах эпидемии и скорость ее распространения в разных регионах страны, крупных городах и малых населенных пунктах. Кроме того, нет ясности – сколько человек выздоровели. На днях Минздрав пояснил, что в показатель "вылечившиеся и выписанные" были включены умершие.
Из сообщения Министерства здравоохранения от 2 апреля дословно: "выздоровели и выписаны из медицинских учреждений - 46 пациентов". На тот момент было известно о четырех летальных исходах.
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