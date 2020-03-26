COVID-19. Министр здравоохранения РБ рассказал студентам, почему в Беларуси не будет как в Италии

Все сообщения Министерства здравоохранения Беларуси о ситуации с распространением коронавируса начинаются с информации о количестве проведенных тестов на COVID-19. По данным на 25 марта их сделано "около 23 000. Выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов. Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов", - сообщает телеграм-канал Минздрава.

С учетом предыдущих официальных сообщений всего подтверждено 86 случаев заражения COVID-19. В каких городах живут люди с таким диагнозом, не сообщается. Как пояснил министр здравоохранения Владимир Караник, когда давали более точную информацию, "СМИ и представители блогосферы начинали активно вмешиваться в личную жизнь граждан, пытались выяснять, как работают их предприятия, что происходит в городе. Таким образом они сеяли панические настроения".

Карантин в Беларуси не объявлен. Наиболее активно его добиваются студенты. Специально для них 25 марта организовали стрим "Твой вопрос Минздраву и Минобразования о ситуации с COVID-19 в Беларуси". По свидетельству самих студентов, ради участия в мероприятии многих сняли с занятий.

Вопрос, который волнует в Беларуси не только студентов, - почему не сообщается о количестве заразившихся регулярно, - остался без ответа. Предыдущее сообщение Минздрава датировано 23 марта, на тот момент подтвержденный диагноз был у 81 человека. Сейчас под медицинским наблюдением находится более 1200 контактов первого уровня.

На вопрос "А вам не кажется, что мы идем по итальянскому сценарию развития пандемии?» глава Минздрава Владимира Караник ответил так:

"Нет, нам не то, что не кажется. Мы как бы уверены, что у нас сценарий несколько другой. Почему? Объясню. В Европе, во-первых, нет санитарно-эпидемиологической службы, а во-вторых, там нет инфекционных стационаров, то есть инфекционных больниц".

Караник также пояснил, что в Беларуси сосредоточились на, - как он выразился, - эпидрасследовании (выявлении контактов первого и второго уровня тех, у кого подтвердился диагноз).

Отвечая на вопросы студентов о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, министр сказал, что "медики делают все, чтобы не доводить ситуацию до того, чтобы в массовом количестве понадобились аппараты ИВЛ. Провели полную ревизию имеющегося наркозно-дыхательного оборудования - есть и аппараты ИВЛ, и наркозно-дыхательные аппараты, которые непродолжительное время могут использоваться в качестве аппаратов ИВЛ. В США на 100 000 жителей приходится 12,9 аппаратов ИВЛ, в Италии, кажется, — 8,8. Если брать все наркозно-дыхательное оборудование, то в Республике Беларусь их 38 (на 100 000) , аппараты ИВЛ — это более 25 (на 100 000)".

Вводить карантин, которого уже давно добиваются белорусские студенты, по мнению министра здравоохранения, сейчас нецелесообразно: "Если у вас в Минске возьмут тесты, вы быстро получите результат. А если уедете, то это затянется".

Караник также добавил, что "был не совсем позитивный опыт с введением дистанционного обучения в БНТУ, в тот же день порядка 600 студентов уехали по городам и весям, поехали к своим бабушкам и дедушкам, что диаметрально противоречит рекомендациям".

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования РБ Сергей Касперович отметил, что "на сегодняшний день введение карантина в университетах, колледжах, других учреждениях образования министерство образования с учетом мониторинга ситуации считает нецелесообразным". По словам чиновника, министерство провело "весь комплекс действий на профилактику и минимизацию контактов". В числе таких мер, Касперович назвал изменения в расписании учебных мероприятия и перенос массовых мероприятий.

На многие вопросы из чата во время стрима для студентов ответы не прозвучали. В их числе - "почему пока весь цивилизованный мир соблюдает карантин, наш Минздрав их игнорирует?"

Белорусские медики подключились к всемирному флешмобу врачей "Мы остаемся на работе. Вы, пожалуйста, оставайтесь дома".

Белорусские государственные средства массовой информации транслирует только одну точку зрения – карантинные меры, предпринимаемые во всем мире, нанесут больше ущерб, чем пандемия.

На сайте Минздрава в разделе "Ситуация с COVID-19" опубликованы рекомендации и советы, в том числе по социальному дистанцированию и самоизоляции. В то же время Беларусь остается единственной страной в Европе, где продолжаются футбольные соревнования. Благодаря чему о стране пишет The Sun и Fox Sports Australia . Новость перепечатали “The Daily Star” і “Usa Today”.